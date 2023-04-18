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Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.04.2023

Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении

Штурмовые отряды, ВДВ и "Южная" группировка войск ВС РФ продолжают бои за Артемовск - общие потери противника за сутки на донецком направлении составили более... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:31

2023-04-18T14:31

2023-04-18T14:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

артемовск

воздушно-десантные войска россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды, ВДВ и "Южная" группировка войск ВС РФ продолжают бои за Артемовск - общие потери противника за сутки на донецком направлении составили более 290 украинских военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, включая американскую гаубицу M777 и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили во вторник в Минобороны России. "Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников", - сообщили в Минобороны. Кроме того, на данном направлении уничтожены одна украинская БМП, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также контрбатарейная радиолокационная станция американского производства AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

артемовск

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россия, украина, артемовск, воздушно-десантные войска россии, ситуация в днр и лнр