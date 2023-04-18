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Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/poteri-1866077788.html
Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.04.2023
Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
Штурмовые отряды, ВДВ и "Южная" группировка войск ВС РФ продолжают бои за Артемовск - общие потери противника за сутки на донецком направлении составили более... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:31
2023-04-18T14:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
артемовск
воздушно-десантные войска россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды, ВДВ и "Южная" группировка войск ВС РФ продолжают бои за Артемовск - общие потери противника за сутки на донецком направлении составили более 290 украинских военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, включая американскую гаубицу M777 и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили во вторник в Минобороны России. "Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников", - сообщили в Минобороны. Кроме того, на данном направлении уничтожены одна украинская БМП, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также контрбатарейная радиолокационная станция американского производства AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, артемовск, воздушно-десантные войска россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы уничтожили более 290 солдат ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские силы уничтожили более 290 украинских солдат на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды, ВДВ и "Южная" группировка войск ВС РФ продолжают бои за Артемовск - общие потери противника за сутки на донецком направлении составили более 290 украинских военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, включая американскую гаубицу M777 и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, на данном направлении уничтожены одна украинская БМП, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также контрбатарейная радиолокационная станция американского производства AN/TPQ-50.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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