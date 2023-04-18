https://ria.ru/20230418/posolstvo-1866165540.html

Посольство Сирии в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва

Посольство Сирии в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва - РИА Новости, 18.04.2023

Посольство Сирии в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва

Сирия в течение нескольких дней откроет посольство в Тунисе после многолетнего перерыва в отношениях, сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на слова... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:36

2023-04-18T18:36

2023-04-18T18:49

в мире

сирия

тунис (страна)

фейсал микдад

дамаск (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f21b47581074a3a2d45215de7e39625.jpg

ТУНИС, 18 апр - РИА Новости. Сирия в течение нескольких дней откроет посольство в Тунисе после многолетнего перерыва в отношениях, сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на слова главы МИД Сирии Фейсала Микдада после встречи с тунисским лидером Кайсом Саидом.Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибыл с рабочим визитом в Тунис. Ранее тунисский МИД, комментируя визит, отмечал, что он призван показать стремление Дамаска и Туниса восстановить полноценные отношения."В течение следующих нескольких дней будет открыто сирийское посольство в Тунисе и будут отправлены новые дипломаты во главе с послом для выполнения своих обязанностей по укреплению отношений между двумя странами после смелого решения, принятого президентом Кайсом Саидом по восстановлению дипломатических отношений между двумя странами", - цитирует радиостанция слова сирийского министра после встречи с Саидом.Микдад в своем заявлении для СМИ подчеркнул необходимость "приложить больше усилий для укрепления межарабских отношений и не допустить, чтобы иностранные государства раздробили арабские страны и их народы".СМИ на минувшей неделе сообщали, что визит Микдада пройдет на фоне назначения Тунисом посла в Сирии - Мухаммеда аль-Махзиби. Его верительные грамоты направили в Дамаск. Ранее сирийское госагентство САНА со ссылкой на совместное заявление властей Сирии и Туниса передавало, что Дамаск решил вновь открыть сирийское посольство в Тунисе и назначить посла в ответ на инициативу тунисского президента Кайса Саида.Тунис разорвал отношения с Сирией, как и многие другие арабские страны, после начала вооруженного конфликта в этой стране более десяти лет назад. В феврале этого года президент Туниса объявил о намерении назначить посла в этой стране.

https://ria.ru/20230311/tunis-1857168792.html

https://ria.ru/20230415/gumkrizis-1865489649.html

сирия

тунис (страна)

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, тунис (страна), фейсал микдад, дамаск (город)