https://ria.ru/20230418/posolstvo-1866165540.html
Посольство Сирии в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва
Посольство Сирии в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва - РИА Новости, 18.04.2023
Посольство Сирии в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва
Сирия в течение нескольких дней откроет посольство в Тунисе после многолетнего перерыва в отношениях, сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на слова... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:36
2023-04-18T18:36
2023-04-18T18:49
в мире
сирия
тунис (страна)
фейсал микдад
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ТУНИС, 18 апр - РИА Новости. Сирия в течение нескольких дней откроет посольство в Тунисе после многолетнего перерыва в отношениях, сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на слова главы МИД Сирии Фейсала Микдада после встречи с тунисским лидером Кайсом Саидом.Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибыл с рабочим визитом в Тунис. Ранее тунисский МИД, комментируя визит, отмечал, что он призван показать стремление Дамаска и Туниса восстановить полноценные отношения."В течение следующих нескольких дней будет открыто сирийское посольство в Тунисе и будут отправлены новые дипломаты во главе с послом для выполнения своих обязанностей по укреплению отношений между двумя странами после смелого решения, принятого президентом Кайсом Саидом по восстановлению дипломатических отношений между двумя странами", - цитирует радиостанция слова сирийского министра после встречи с Саидом.Микдад в своем заявлении для СМИ подчеркнул необходимость "приложить больше усилий для укрепления межарабских отношений и не допустить, чтобы иностранные государства раздробили арабские страны и их народы".СМИ на минувшей неделе сообщали, что визит Микдада пройдет на фоне назначения Тунисом посла в Сирии - Мухаммеда аль-Махзиби. Его верительные грамоты направили в Дамаск. Ранее сирийское госагентство САНА со ссылкой на совместное заявление властей Сирии и Туниса передавало, что Дамаск решил вновь открыть сирийское посольство в Тунисе и назначить посла в ответ на инициативу тунисского президента Кайса Саида.Тунис разорвал отношения с Сирией, как и многие другие арабские страны, после начала вооруженного конфликта в этой стране более десяти лет назад. В феврале этого года президент Туниса объявил о намерении назначить посла в этой стране.
https://ria.ru/20230311/tunis-1857168792.html
https://ria.ru/20230415/gumkrizis-1865489649.html
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в мире, сирия, тунис (страна), фейсал микдад, дамаск (город)
В мире, Сирия, Тунис (страна), Фейсал Микдад, Дамаск (город)
Посольство Сирии в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва
Глава МИД Сирии Микдад: посольство в Тунисе возобновит работу после многолетнего перерыва
ТУНИС, 18 апр - РИА Новости. Сирия в течение нескольких дней откроет посольство в Тунисе после многолетнего перерыва в отношениях, сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на слова главы МИД Сирии Фейсала Микдада после встречи с тунисским лидером Кайсом Саидом.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибыл с рабочим визитом в Тунис. Ранее тунисский МИД, комментируя визит, отмечал, что он призван показать стремление Дамаска
и Туниса восстановить полноценные отношения.
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"В течение следующих нескольких дней будет открыто сирийское посольство в Тунисе и будут отправлены новые дипломаты во главе с послом для выполнения своих обязанностей по укреплению отношений между двумя странами после смелого решения, принятого президентом Кайсом Саидом по восстановлению дипломатических отношений между двумя странами", - цитирует радиостанция слова сирийского министра после встречи с Саидом.
Микдад в своем заявлении для СМИ подчеркнул необходимость "приложить больше усилий для укрепления межарабских отношений и не допустить, чтобы иностранные государства раздробили арабские страны и их народы".
СМИ на минувшей неделе сообщали, что визит Микдада пройдет на фоне назначения Тунисом посла в Сирии - Мухаммеда аль-Махзиби. Его верительные грамоты направили в Дамаск. Ранее сирийское госагентство САНА со ссылкой на совместное заявление властей Сирии и Туниса передавало, что Дамаск решил вновь открыть сирийское посольство в Тунисе и назначить посла в ответ на инициативу тунисского президента Кайса Саида.
Тунис разорвал отношения с Сирией, как и многие другие арабские страны, после начала вооруженного конфликта в этой стране более десяти лет назад. В феврале этого года президент Туниса объявил о намерении назначить посла в этой стране.
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