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Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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14:47 18.04.2023 (обновлено: 10:51 06.05.2023)
https://ria.ru/20230418/pomosch-1870124444.html
Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО
Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО
Антидроновое ружье, мотоциклы и более пяти тонн продуктов отправили власти и жители Пермского края бойцам на территорию спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-18T14:47
2023-05-06T10:51
специальная военная операция на украине
пермский край
надежные люди
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Антидроновое ружье, мотоциклы и более пяти тонн продуктов отправили власти и жители Пермского края бойцам на территорию спецоперации, сообщили РИА Новости в краевой администрации. По данным властей, к военным из Пермского края 18 апреля отправлена очередная партия гуманитарного груза: более пяти тонн продуктов, антидроновое ружье, три мотоцикла, шесть генераторов и шесть тепловизоров, несколько десятков раций, приборы ночного видения, запчасти для авто, более сотни маскировочных сетей, средства личной гигиены, лекарства, рулоны сетки-рабицы, 25 газовых баллонов, а также индивидуальные посылки. Кроме того, помощь оказали жители и власти Юрлинского, Гайнского, Ильинского, Кунгурского, Краснокамского, Чайковского, Лысьвенского, Октябрьского, Ординского и Кишертского округов Пермского края.
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пермский край, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Пермский край, Надежные люди
Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО

Антидроновое ружье, мотоциклы и продукты отправили жители Пермского края бойцам СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Антидроновое ружье, мотоциклы и более пяти тонн продуктов отправили власти и жители Пермского края бойцам на территорию спецоперации, сообщили РИА Новости в краевой администрации.
По данным властей, к военным из Пермского края 18 апреля отправлена очередная партия гуманитарного груза: более пяти тонн продуктов, антидроновое ружье, три мотоцикла, шесть генераторов и шесть тепловизоров, несколько десятков раций, приборы ночного видения, запчасти для авто, более сотни маскировочных сетей, средства личной гигиены, лекарства, рулоны сетки-рабицы, 25 газовых баллонов, а также индивидуальные посылки.
«
"В формировании гуманитарного груза принимали участие семьи бойцов, проект "Помощь здесь. Пермский край", фонд "Пермь-300", адвокатская палата Пермского края, коллектив волонтеров фонда "Катюша" при гарнизонном Доме офицеров, пермское отделение "Молодой гвардии", Совет ветеранов Мотовилихинского района Перми", - рассказали в краевой администрации.
Кроме того, помощь оказали жители и власти Юрлинского, Гайнского, Ильинского, Кунгурского, Краснокамского, Чайковского, Лысьвенского, Октябрьского, Ординского и Кишертского округов Пермского края.
 
Специальная военная операция на УкраинеПермский крайНадежные люди
 
 
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