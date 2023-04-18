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Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО

Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Пермские жители отправили антидроновое ружье и мотоциклы бойцам СВО

Антидроновое ружье, мотоциклы и более пяти тонн продуктов отправили власти и жители Пермского края бойцам на территорию спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-18T14:47

2023-04-18T14:47

2023-05-06T10:51

специальная военная операция на украине

пермский край

надежные люди

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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Антидроновое ружье, мотоциклы и более пяти тонн продуктов отправили власти и жители Пермского края бойцам на территорию спецоперации, сообщили РИА Новости в краевой администрации. По данным властей, к военным из Пермского края 18 апреля отправлена очередная партия гуманитарного груза: более пяти тонн продуктов, антидроновое ружье, три мотоцикла, шесть генераторов и шесть тепловизоров, несколько десятков раций, приборы ночного видения, запчасти для авто, более сотни маскировочных сетей, средства личной гигиены, лекарства, рулоны сетки-рабицы, 25 газовых баллонов, а также индивидуальные посылки. Кроме того, помощь оказали жители и власти Юрлинского, Гайнского, Ильинского, Кунгурского, Краснокамского, Чайковского, Лысьвенского, Октябрьского, Ординского и Кишертского округов Пермского края.

пермский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермский край, надежные люди