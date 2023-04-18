https://ria.ru/20230418/pomosch-1870123576.html
Нижегородские женсоветы отправили десять тонн гумпомощи участникам СВО
Нижегородские женсоветы отправили десять тонн гумпомощи участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Нижегородские женсоветы отправили десять тонн гумпомощи участникам СВО
Женсоветы Нижегородской области отправили 10 тонн гуманитарного груза землякам-военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщила региональная... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-18T12:41
2023-04-18T12:41
2023-05-06T10:46
специальная военная операция на украине
нижегородская область
надежные люди
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Женсоветы Нижегородской области отправили 10 тонн гуманитарного груза землякам-военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщила региональная общественная организация "Нижегородский совет женщин". Отмечается, что жители региона принимают активное участие в изготовлении необходимых вещей по заявкам бойцов спецоперации. Так, участницы Совета женщин Вознесенского округа передали более 300 пар вязаных носков, отправили в госпитали большую партию домашнего варенья в банках, а также самостоятельно изготовленные окопные свечи и маскировочные сети. Бабушка участника спецоперации из Дальнеконстантиновского округа купила на собственные средства тепловизор. "Внук служит в медицинской роте. На СВО он уже полгода, был в отпуске дома. Я спросила его: страшно ли там? Он ответил: "Конечно, но кто, если не мы?". Уверена: если я помогаю бойцам, значит и моему внуку кто-то помогает", - рассказала пожилая женщина.
https://ria.ru/20230416/pomosch-1870122260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Надежные люди
Нижегородские женсоветы отправили десять тонн гумпомощи участникам СВО
Нижегородские женсоветы отправили грузовик с тепловизорами и лекарствами для бойцов СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Женсоветы Нижегородской области отправили 10 тонн гуманитарного груза землякам-военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщила региональная общественная организация "Нижегородский совет женщин".
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"Женсоветы районов ежемесячно организует отправку гумпомощи, которую мы собираем по заявкам участников СВО. В этот раз мы отправляем 10-тонный грузовик с продуктами питания, лекарствами, одеждой, стройматериалами и тепловизорами", - сообщила руководитель Нижегородского совета женщин Ольга Краснова.
Отмечается, что жители региона принимают активное участие в изготовлении необходимых вещей по заявкам бойцов спецоперации. Так, участницы Совета женщин Вознесенского округа передали более 300 пар вязаных носков, отправили в госпитали большую партию домашнего варенья в банках, а также самостоятельно изготовленные окопные свечи и маскировочные сети.
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"Сосновский район небольшой, и очень много жителей откликается на сбор гумпомощи – и молодые предприниматели, и участники ветеранских организаций. Мы подготовили для отправки шесть бензопил, перчатки, изоляционную пленку и сладости для наших бойцов, чтобы скрасить им походные условия. Также развозим пасхальные куличи по семьям военнослужащих СВО", - рассказала руководитель женсовета Сосновского муниципального округа Татьяна Киселева.
Бабушка участника спецоперации из Дальнеконстантиновского округа купила на собственные средства тепловизор. "Внук служит в медицинской роте. На СВО он уже полгода, был в отпуске дома. Я спросила его: страшно ли там? Он ответил: "Конечно, но кто, если не мы?". Уверена: если я помогаю бойцам, значит и моему внуку кто-то помогает", - рассказала пожилая женщина.
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