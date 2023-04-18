https://ria.ru/20230418/pomosch-1870123576.html

Нижегородские женсоветы отправили десять тонн гумпомощи участникам СВО

Нижегородские женсоветы отправили десять тонн гумпомощи участникам СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Нижегородские женсоветы отправили десять тонн гумпомощи участникам СВО

Женсоветы Нижегородской области отправили 10 тонн гуманитарного груза землякам-военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщила региональная... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-18T12:41

2023-04-18T12:41

2023-05-06T10:46

специальная военная операция на украине

нижегородская область

надежные люди

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Женсоветы Нижегородской области отправили 10 тонн гуманитарного груза землякам-военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщила региональная общественная организация "Нижегородский совет женщин". Отмечается, что жители региона принимают активное участие в изготовлении необходимых вещей по заявкам бойцов спецоперации. Так, участницы Совета женщин Вознесенского округа передали более 300 пар вязаных носков, отправили в госпитали большую партию домашнего варенья в банках, а также самостоятельно изготовленные окопные свечи и маскировочные сети. Бабушка участника спецоперации из Дальнеконстантиновского округа купила на собственные средства тепловизор. "Внук служит в медицинской роте. На СВО он уже полгода, был в отпуске дома. Я спросила его: страшно ли там? Он ответил: "Конечно, но кто, если не мы?". Уверена: если я помогаю бойцам, значит и моему внуку кто-то помогает", - рассказала пожилая женщина.

https://ria.ru/20230416/pomosch-1870122260.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область, надежные люди