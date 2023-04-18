В Минсельхозе ФРГ напомнили Польше о приоритете солидарности к Украине
В Минсельхозе Германии призвали Польшу ставить солидарность к Украине выше нацинтересов
Берлин, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Запретом на ввоз сельхозпродукции с Украины Варшава в угоду собственных национальных интересов приносит в жертву европейскую солидарность по отношению к Киеву, заявил во вторник министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (партия "Зеленые").
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
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"Европейская солидарность не должна приноситься в жертву сиюминутным национальным интересам одной страны", - заявил Оздемир агентству DPA, комментируя решение Польши.
По мнению министра, Польша за последний год показала себя "сильным партнером" для Украины, и поэтому действия Варшавы тем сильнее "прискорбны".
"Солидарность с Украиной остается главным приоритетом, и необходим скоординированный и основанный на правилах европейский подход", - подчеркнул он.
Министр добавил, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции должен направляться туда, где он в первую очередь необходим, а именно в порты ЕС для дальнейшего распределения по всему миру.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий", что отрицательно повлияло на цены местных производителей.