https://ria.ru/20230418/polsha-1866175097.html

В Минсельхозе ФРГ напомнили Польше о приоритете солидарности к Украине

В Минсельхозе ФРГ напомнили Польше о приоритете солидарности к Украине - РИА Новости, 18.04.2023

В Минсельхозе ФРГ напомнили Польше о приоритете солидарности к Украине

Запретом на ввоз сельхозпродукции с Украины Варшава в угоду собственных национальных интересов приносит в жертву европейскую солидарность по отношению к Киеву,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:30

2023-04-18T19:30

2023-04-18T19:30

украина

польша

евросоюз

европейская солидарность

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Запретом на ввоз сельхозпродукции с Украины Варшава в угоду собственных национальных интересов приносит в жертву европейскую солидарность по отношению к Киеву, заявил во вторник министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (партия "Зеленые"). Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. По мнению министра, Польша за последний год показала себя "сильным партнером" для Украины, и поэтому действия Варшавы тем сильнее "прискорбны". "Солидарность с Украиной остается главным приоритетом, и необходим скоординированный и основанный на правилах европейский подход", - подчеркнул он. Министр добавил, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции должен направляться туда, где он в первую очередь необходим, а именно в порты ЕС для дальнейшего распределения по всему миру. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий", что отрицательно повлияло на цены местных производителей.

https://ria.ru/20230418/proval-1865963855.html

https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html

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украина, польша, евросоюз, европейская солидарность, в мире, экономика