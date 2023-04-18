https://ria.ru/20230418/poliklinika-1866156774.html
Воробьев: строительство поликлиники в Серпухове закончат осенью
Воробьев: строительство поликлиники в Серпухове закончат осенью - РИА Новости, 18.04.2023
Воробьев: строительство поликлиники в Серпухове закончат осенью
Поликлиника в Серпухове будет сдана в ноябре 2023 года, сейчас ее готовность составляет 25%, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:05
2023-04-18T18:05
2023-04-18T18:05
новости подмосковья
серпухов
московская область (подмосковье)
большое грызлово
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поликлиника в Серпухове будет сдана в ноябре 2023 года, сейчас ее готовность составляет 25%, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья говорится, что самый многочисленный микрорайон Серпухова – "Ивановские дворики". Сегодня здесь проживает почти 30 тысяч человек и один из первых запросов жителей – доступность системы здравоохранения. "Спасибо подрядчикам - они пока не подводят, сейчас готовность поликлиники - 25%. И мы планируем, что она будет сдана уже в ноябре, на месяц раньше срока. Это будет первая поликлиника в Серпухове в отдельном новом здании. Плюс она спроектирована по новому стандарту", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Общая площадь сооружения почти 10 тысяч квадратных метров, планируемая мощность - 700 посещений в смену, 250 из них – дети. Кроме этого, поликлиника будет обеспечена оборудованием для свободного доступа и передвижения маломобильных групп населения. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Сегодня на объекте трудятся 145 человек и 5 единиц техники. По проекту на прилегающей к новой поликлинике территории разместятся: детская игровая площадка, зона отдыха и парковка, как для сотрудников, так и посетителей, открытая стоянка для машин спецтранспорта, площадка для контейнеров. Кроме того, в апреле-мае в Серпухове запустят еще четыре объекта: в поселке Пограничный - блочно-модульную котельную (БМК) мощностью 4,25 МВт, она обеспечит теплоснабжением 8 домов, детский сад и производственное предприятие. Также начнет работать БМК на 5,25 МВт в деревне Большое Грызлово, которая будет обслуживать 17 МКД, 2 школы, детский сад, с/х и производственное предприятия. На улице Весенняя в Серпухове введут котельную мощностью 7,5 МВт. Она даст тепло 20 многоквартирным домам, детскому саду и школе. А в поселке Пролетарский завершат реконструкцию объекта, который обеспечивает теплоснабжением и горячей водой 3 лечебных корпуса Серпуховской областной больницы.
https://ria.ru/20230207/polikliniki-1850400296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серпухов, московская область (подмосковье), большое грызлово, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Большое Грызлово, Андрей Воробьев
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поликлиника в Серпухове будет сдана в ноябре 2023 года, сейчас ее готовность составляет 25%, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья говорится, что самый многочисленный микрорайон Серпухова – "Ивановские дворики". Сегодня здесь проживает почти 30 тысяч человек и один из первых запросов жителей – доступность системы здравоохранения.
"Спасибо подрядчикам - они пока не подводят, сейчас готовность поликлиники - 25%. И мы планируем, что она будет сдана уже в ноябре, на месяц раньше срока. Это будет первая поликлиника в Серпухове в отдельном новом здании. Плюс она спроектирована по новому стандарту", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Общая площадь сооружения почти 10 тысяч квадратных метров, планируемая мощность - 700 посещений в смену, 250 из них – дети. Кроме этого, поликлиника будет обеспечена оборудованием для свободного доступа и передвижения маломобильных групп населения. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Сегодня на объекте трудятся 145 человек и 5 единиц техники. По проекту на прилегающей к новой поликлинике территории разместятся: детская игровая площадка, зона отдыха и парковка, как для сотрудников, так и посетителей, открытая стоянка для машин спецтранспорта, площадка для контейнеров.
Кроме того, в апреле-мае в Серпухове запустят еще четыре объекта: в поселке Пограничный - блочно-модульную котельную (БМК) мощностью 4,25 МВт, она обеспечит теплоснабжением 8 домов, детский сад и производственное предприятие. Также начнет работать БМК на 5,25 МВт в деревне Большое Грызлово
, которая будет обслуживать 17 МКД, 2 школы, детский сад, с/х и производственное предприятия. На улице Весенняя в Серпухове введут котельную мощностью 7,5 МВт. Она даст тепло 20 многоквартирным домам, детскому саду и школе. А в поселке Пролетарский завершат реконструкцию объекта, который обеспечивает теплоснабжением и горячей водой 3 лечебных корпуса Серпуховской областной больницы.
Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье