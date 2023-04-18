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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 18.04.2023
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08:24 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/pogoda-1865976166.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 18.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:24
2023-04-18T08:24
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный атмосферный фронт. В городе и окрестностях ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха в Москве - плюс 14 - плюс 16 градусов, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся выше нормы и составят 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидают небольшие дожди и до 16 градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный атмосферный фронт. В городе и окрестностях ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха в Москве - плюс 14 - плюс 16 градусов, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся выше нормы и составят 755 миллиметров ртутного столба.
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