https://ria.ru/20230418/podrazdeleniya-1866073975.html

Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки

Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки - РИА Новости, 18.04.2023

Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки

Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:20

2023-04-18T14:20

2023-04-18T14:27

специальная военная операция на украине

россия

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки, сообщили во вторник в Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Южной" группировки войск поразила выдвигавшиеся для контратаки подразделения украинских войск в районе Часова Яра и Константиновки в ДНР, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html

россия

константиновка

донецкая народная республика

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире