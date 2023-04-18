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Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 18.04.2023 (обновлено: 14:27 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/podrazdeleniya-1866073975.html
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки - РИА Новости, 18.04.2023
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:27
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки, сообщили во вторник в Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Южной" группировки войск поразила выдвигавшиеся для контратаки подразделения украинских войск в районе Часова Яра и Константиновки в ДНР, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html
россия
константиновка
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Варвара Скокшина
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россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки

Минобороны: российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки, сообщили во вторник в Минобороны России.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Южной" группировки войск поразила выдвигавшиеся для контратаки подразделения украинских войск в районе Часова Яра и Константиновки в ДНР, говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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