https://ria.ru/20230418/podrazdeleniya-1866073975.html
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки - РИА Новости, 18.04.2023
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:27
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки, сообщили во вторник в Минобороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Южной" группировки войск поразила выдвигавшиеся для контратаки подразделения украинских войск в районе Часова Яра и Константиновки в ДНР, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки
Минобороны: российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки