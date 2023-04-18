https://ria.ru/20230418/podmoskove-1866011760.html
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть - РИА Новости, 18.04.2023
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье в феврале вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:17
2023-04-18T11:17
2023-04-18T11:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье в феврале вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Компании Подмосковья в феврале 2023 года произвели более 12% от общего объема мясных полуфабрикатов, выпущенных в ЦФО, и 6% от общероссийского объема. Рост объемов производства по этому направлению за февраль текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 30%",- приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Он добавил, что всего в регионе по итогам февраля произвели 42 тысячи тонн мясных полуфабрикатов.
https://ria.ru/20230411/eksport-1864497685.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов