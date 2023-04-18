https://ria.ru/20230418/podmoskove-1866011760.html

Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть

Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть - РИА Новости, 18.04.2023

Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть

Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье в феврале вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:17

2023-04-18T11:17

2023-04-18T11:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье в феврале вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Компании Подмосковья в феврале 2023 года произвели более 12% от общего объема мясных полуфабрикатов, выпущенных в ЦФО, и 6% от общероссийского объема. Рост объемов производства по этому направлению за февраль текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 30%",- приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Он добавил, что всего в регионе по итогам февраля произвели 42 тысячи тонн мясных полуфабрикатов.

https://ria.ru/20230411/eksport-1864497685.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов