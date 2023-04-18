Рейтинг@Mail.ru
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/podmoskove-1866011760.html
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть - РИА Новости, 18.04.2023
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть
Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье в феврале вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:17
2023-04-18T11:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769581238_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_599708ac660aaeee9736a8372ac7c74e.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье в феврале вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Компании Подмосковья в феврале 2023 года произвели более 12% от общего объема мясных полуфабрикатов, выпущенных в ЦФО, и 6% от общероссийского объема. Рост объемов производства по этому направлению за февраль текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 30%",- приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Он добавил, что всего в регионе по итогам февраля произвели 42 тысячи тонн мясных полуфабрикатов.
https://ria.ru/20230411/eksport-1864497685.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769581238_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_8b825ce1de66305c33f6382058315dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье вырос на треть

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФасовка котлет из куриного мяса на мясоперерабатывающем комбинате
Фасовка котлет из куриного мяса на мясоперерабатывающем комбинате - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фасовка котлет из куриного мяса на мясоперерабатывающем комбинате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Объем производства мясных полуфабрикатов в Подмосковье в феврале вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Компании Подмосковья в феврале 2023 года произвели более 12% от общего объема мясных полуфабрикатов, выпущенных в ЦФО, и 6% от общероссийского объема. Рост объемов производства по этому направлению за февраль текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 30%",- приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Экспорт подмосковных товаров в Белоруссию достиг пятилетнего максимума
11 апреля, 14:13
Он добавил, что всего в регионе по итогам февраля произвели 42 тысячи тонн мясных полуфабрикатов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала