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Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 18.04.2023
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Новости Подмосковья
 
11:01 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/podmoskove-1866010514.html
Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах
Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 18.04.2023
Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:01
2023-04-18T11:01
новости подмосковья
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства."Во вторник в Подмосковье ожидается третий класс пожароопасности в лесах, а 19 апреля местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.Четвертый класс пожароопасности является высоким классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.
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природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)

Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
"Во вторник в Подмосковье ожидается третий класс пожароопасности в лесах, а 19 апреля местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.
Четвертый класс пожароопасности является высоким классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.
 
Новости ПодмосковьяПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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