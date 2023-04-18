https://ria.ru/20230418/podmoskove-1866010514.html

Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах

Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 18.04.2023

Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:01

2023-04-18T11:01

2023-04-18T11:01

новости подмосковья

природные пожары в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства."Во вторник в Подмосковье ожидается третий класс пожароопасности в лесах, а 19 апреля местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.Четвертый класс пожароопасности является высоким классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.

https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865895832.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

природные пожары в россии, московская область (подмосковье)