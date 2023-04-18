https://ria.ru/20230418/podmoskove-1866010514.html
Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах
Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 18.04.2023
Жителей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожароопасности в лесах
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:01
2023-04-18T11:01
2023-04-18T11:01
новости подмосковья
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787950234_0:24:1665:961_1920x0_80_0_0_98ccd7be38e778a906535c69dbe85c3e.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства."Во вторник в Подмосковье ожидается третий класс пожароопасности в лесах, а 19 апреля местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.Четвертый класс пожароопасности является высоким классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.
https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865895832.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787950234_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_fa130beaede9425a6f038e0b353f5798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о четвертом классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 19 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
"Во вторник в Подмосковье
ожидается третий класс пожароопасности в лесах, а 19 апреля местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.
В Подмосковье 248 объектов участвуют в голосовании по благоустройству
В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.
Четвертый класс пожароопасности является высоким классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.