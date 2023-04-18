https://ria.ru/20230418/podlodki-1866079057.html

Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок

Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок - РИА Новости, 18.04.2023

Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок

Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:32

2023-04-18T14:32

2023-04-18T14:32

в мире

турция

великобритания

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg

АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция ранее ввела в строй первый в мире авианосец, предназначенный для дислокации ударных беспилотников. Турецкий лидер привлек внимание и к реализации мегапроекта создания отечественного беспилотного подводного аппарата. "Технологии постоянно развиваются, обновляются. Это как спорт – стремление к новым планкам", - констатировал Эрдоган.

https://ria.ru/20230410/korabl-1864301833.html

турция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, великобритания, реджеп тайип эрдоган