Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/podlodki-1866079057.html
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок - РИА Новости, 18.04.2023
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок
Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:32
2023-04-18T14:32
в мире
турция
великобритания
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция ранее ввела в строй первый в мире авианосец, предназначенный для дислокации ударных беспилотников. Турецкий лидер привлек внимание и к реализации мегапроекта создания отечественного беспилотного подводного аппарата. "Технологии постоянно развиваются, обновляются. Это как спорт – стремление к новым планкам", - констатировал Эрдоган.
https://ria.ru/20230410/korabl-1864301833.html
турция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, великобритания, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Великобритания, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок

Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать с Турцией по строительству подлодок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция ранее ввела в строй первый в мире авианосец, предназначенный для дислокации ударных беспилотников.
«
"Есть страны, готовые заказать в Турции авианосцы и подводные лодки. Великобритания готова к сотрудничеству с турецкой стороной по вопросу строительства подлодок", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Турецкий лидер привлек внимание и к реализации мегапроекта создания отечественного беспилотного подводного аппарата.
"Технологии постоянно развиваются, обновляются. Это как спорт – стремление к новым планкам", - констатировал Эрдоган.
Турецкий военный корабль - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
ВМС Турции получили десантный корабль для дислокации ударных БПЛА
10 апреля, 17:02
 
В миреТурцияВеликобританияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала