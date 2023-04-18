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Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок - РИА Новости, 18.04.2023
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок
Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:32
2023-04-18T14:32
2023-04-18T14:32
в мире
турция
великобритания
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция ранее ввела в строй первый в мире авианосец, предназначенный для дислокации ударных беспилотников. Турецкий лидер привлек внимание и к реализации мегапроекта создания отечественного беспилотного подводного аппарата. "Технологии постоянно развиваются, обновляются. Это как спорт – стремление к новым планкам", - констатировал Эрдоган.
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в мире, турция, великобритания, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Великобритания, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать по строительству подлодок
Эрдоган заявил о готовности Британии сотрудничать с Турцией по строительству подлодок