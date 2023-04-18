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Промпредприятия Кубани субсидируют на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.04.2023
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Краснодарский край
 
13:03 18.04.2023
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Промпредприятия Кубани субсидируют на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей
Промпредприятия Кубани субсидируют на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.04.2023
Промпредприятия Кубани субсидируют на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей
Министерство промышленной политики Кубани субсидирует промышленные предприятия региона на сумму более чем 1,5 миллиарда рублей в 2023 году, сообщил министр... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:03
2023-04-18T13:03
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Министерство промышленной политики Кубани субсидирует промышленные предприятия региона на сумму более чем 1,5 миллиарда рублей в 2023 году, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. "В 2023 году в рамках отраслевой госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности на поддержку отраслевых предприятий направят свыше 1,5 миллиарда рублей. Компенсировать затраты в целом будут по 10 направлениям", - передаёт пресс-служба администрации Кубани слова Хмелько. По словам министра, власти компенсируют краевым производителям промышленной продукции часть затрат при реализации инвестпроектов, техприсоединения к инженерным сетям, уплате процентов по "оборотным" банковским кредитам. Краевым производителям также будут возмещены затраты на организацию трудовой занятости осужденных и приобретение в лизинг российского оборудования. "В этом году возмещаем до 80% затрат на первый взнос по покупке оборудования в лизинг, увеличив максимальный размер компенсации с 10 до 20 миллионов рублей", – отметил Хмелько. По данным пресс-службы, в 2022 году поддержку из краевого бюджета на общую сумму более 755 миллионов рублей получили 89 предприятий и две управляющие компании промышленных парков. Отмечается, что это позволило увеличить объем производства импортозамещающей продукции на 137,3 миллионов рублей. Свыше 400 новых рабочих мест было создано на 40 предприятиях. Кроме того, благодаря субсидированию был увеличен приток инвестиций в промышленный комплекс края, общий объём вложений составил 17,8 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем в 2021 году, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230417/trassy-1865934764.html
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия
Промпредприятия Кубани субсидируют на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей

Промышленные предприятия Кубани получат поддержку на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Театральную площадь Краснодара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Министерство промышленной политики Кубани субсидирует промышленные предприятия региона на сумму более чем 1,5 миллиарда рублей в 2023 году, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.
"В 2023 году в рамках отраслевой госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности на поддержку отраслевых предприятий направят свыше 1,5 миллиарда рублей. Компенсировать затраты в целом будут по 10 направлениям", - передаёт пресс-служба администрации Кубани слова Хмелько.
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По словам министра, власти компенсируют краевым производителям промышленной продукции часть затрат при реализации инвестпроектов, техприсоединения к инженерным сетям, уплате процентов по "оборотным" банковским кредитам. Краевым производителям также будут возмещены затраты на организацию трудовой занятости осужденных и приобретение в лизинг российского оборудования.
"В этом году возмещаем до 80% затрат на первый взнос по покупке оборудования в лизинг, увеличив максимальный размер компенсации с 10 до 20 миллионов рублей", – отметил Хмелько.
По данным пресс-службы, в 2022 году поддержку из краевого бюджета на общую сумму более 755 миллионов рублей получили 89 предприятий и две управляющие компании промышленных парков.
Отмечается, что это позволило увеличить объем производства импортозамещающей продукции на 137,3 миллионов рублей. Свыше 400 новых рабочих мест было создано на 40 предприятиях.
Кроме того, благодаря субсидированию был увеличен приток инвестиций в промышленный комплекс края, общий объём вложений составил 17,8 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем в 2021 году, заключили в пресс-службе.
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