Рейтинг@Mail.ru
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/pismo-1866124821.html
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой - РИА Новости, 18.04.2023
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой
Письмо с нацистской символикой было отправлено в офис министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в день, когда страна отмечает День памяти жертв Холокоста,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:47
2023-04-18T16:47
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
холокост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13831557e82fcf9fc1786e6b7b31516.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Письмо с нацистской символикой было отправлено в офис министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в день, когда страна отмечает День памяти жертв Холокоста, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Согласно информации Arutz Sheva, служба государственной безопасности уже начала расследование инцидента, также ожидается, что в ближайшее время будет подано заявление в полицию. Лидер партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич является активным сторонником расширения израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан, а также неоднократно высказывался в поддержку реформы юридической системы страны, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.
https://ria.ru/20230418/kholokost-1865994174.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b292e870fcfca915e44c66f8832f0aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, холокост
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Холокост
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой

Глава Минфина Израиля Смотрич получил письмо со свастикой в день памяти жертв Холокоста

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Иерусалим, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Письмо с нацистской символикой было отправлено в офис министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в день, когда страна отмечает День памяти жертв Холокоста, сообщает израильский портал Arutz Sheva.
«
"Хорошо вам поддерживать исторические циклы: жертва становится мучителем, становится… Готовы ли вы к тому, что это колесо сделает еще один оборот?" - приводит издание текст письма.
Согласно информации Arutz Sheva, служба государственной безопасности уже начала расследование инцидента, также ожидается, что в ближайшее время будет подано заявление в полицию.
Лидер партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич является активным сторонником расширения израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан, а также неоднократно высказывался в поддержку реформы юридической системы страны, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Израиль почтил память жертв Холокоста двухминутной сиреной
Вчера, 10:21
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХолокост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала