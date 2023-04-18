https://ria.ru/20230418/pismo-1866124821.html
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой - РИА Новости, 18.04.2023
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой
Письмо с нацистской символикой было отправлено в офис министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в день, когда страна отмечает День памяти жертв Холокоста,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:47
2023-04-18T16:47
2023-04-18T16:47
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
холокост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13831557e82fcf9fc1786e6b7b31516.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Письмо с нацистской символикой было отправлено в офис министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в день, когда страна отмечает День памяти жертв Холокоста, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Согласно информации Arutz Sheva, служба государственной безопасности уже начала расследование инцидента, также ожидается, что в ближайшее время будет подано заявление в полицию. Лидер партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич является активным сторонником расширения израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан, а также неоднократно высказывался в поддержку реформы юридической системы страны, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.
https://ria.ru/20230418/kholokost-1865994174.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b292e870fcfca915e44c66f8832f0aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, холокост
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Холокост
Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой
Глава Минфина Израиля Смотрич получил письмо со свастикой в день памяти жертв Холокоста