https://ria.ru/20230418/pismo-1866124821.html

Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой

Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой - РИА Новости, 18.04.2023

Министру финансов Израиля прислали письмо с нацистской символикой

Письмо с нацистской символикой было отправлено в офис министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в день, когда страна отмечает День памяти жертв Холокоста,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:47

2023-04-18T16:47

2023-04-18T16:47

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

холокост

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Письмо с нацистской символикой было отправлено в офис министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в день, когда страна отмечает День памяти жертв Холокоста, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Согласно информации Arutz Sheva, служба государственной безопасности уже начала расследование инцидента, также ожидается, что в ближайшее время будет подано заявление в полицию. Лидер партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич является активным сторонником расширения израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан, а также неоднократно высказывался в поддержку реформы юридической системы страны, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.

https://ria.ru/20230418/kholokost-1865994174.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, холокост