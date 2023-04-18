https://ria.ru/20230418/pensii-1866058701.html
ЦБ оценил доходность пенсионных накоплений НПФ за 2022 год
ЦБ оценил доходность пенсионных накоплений НПФ за 2022 год - РИА Новости, 18.04.2023
ЦБ оценил доходность пенсионных накоплений НПФ за 2022 год
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за прошлый год, до выплаты вознаграждения фондам,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:28
2023-04-18T13:28
2023-04-18T13:28
пенсии
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за прошлый год, до выплаты вознаграждения фондам, составила 5,1%, говорится в материалах Банка России. Средневзвешенная доходность до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду по пенсионным резервам составила 5,4%. Медианная доходность фондов по итогам года составила 7,9% по пенсионным накоплениям и 8,2% по пенсионным резервам в годовом выражении. "Все фонды за 2022 год продемонстрировали положительную доходность как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям", - говорится в материалах ЦБ. "Даже в такой нестабильный год у НПФ наблюдался прирост инвестиционных портфелей. Несмотря на отрицательную переоценку финансовых инструментов (особенно акций), положительная доходность фондов была обеспечена процентными доходами (преимущественно по корпоративным и государственным облигациям) и дивидендами", - отмечают в ЦБ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ в четвертом квартале осталась почти на том же уровне, что и в третьем квартале (1,6 и 1,7% соответственно), в то время как средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ оказалась почти в два раза больше значения предшествовавшего квартала (2,6 и 1,5% соответственно). "Данная ситуация во многом связана с тем, что на фоне роста финансового рынка (в частности, рынка корпоративных облигаций — основного инструмента инвестирования пенсионных средств) отдельные крупные НПФ, осуществляющие деятельность по НПО, в четвертом квартале прекратили использование мер поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля 2022 года или на дату приобретения. При этом крупные НПФ, осуществляющие деятельность по ОПС, либо совсем не пользовались указанным послаблением, либо отказались от него раньше", - поясняют в ЦБ. Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам 2022 года составила 3,6%.
https://ria.ru/20230130/pensii-1848385605.html
https://ria.ru/20230414/dokhody-1865344738.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Пенсии, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ оценил доходность пенсионных накоплений НПФ за 2022 год
ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за 2022 год составила 5,1%
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за прошлый год, до выплаты вознаграждения фондам, составила 5,1%, говорится в материалах
Банка России.
Средневзвешенная доходность до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду по пенсионным резервам составила 5,4%. Медианная доходность фондов по итогам года составила 7,9% по пенсионным накоплениям и 8,2% по пенсионным резервам в годовом выражении. "Все фонды за 2022 год продемонстрировали положительную доходность как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям", - говорится в материалах ЦБ.
В ГД внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам
"Даже в такой нестабильный год у НПФ наблюдался прирост инвестиционных портфелей. Несмотря на отрицательную переоценку финансовых инструментов (особенно акций), положительная доходность фондов была обеспечена процентными доходами (преимущественно по корпоративным и государственным облигациям) и дивидендами", - отмечают в ЦБ.
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ в четвертом квартале осталась почти на том же уровне, что и в третьем квартале (1,6 и 1,7% соответственно), в то время как средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ оказалась почти в два раза больше значения предшествовавшего квартала (2,6 и 1,5% соответственно).
"Данная ситуация во многом связана с тем, что на фоне роста финансового рынка (в частности, рынка корпоративных облигаций — основного инструмента инвестирования пенсионных средств) отдельные крупные НПФ, осуществляющие деятельность по НПО, в четвертом квартале прекратили использование мер поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля 2022 года или на дату приобретения. При этом крупные НПФ, осуществляющие деятельность по ОПС, либо совсем не пользовались указанным послаблением, либо отказались от него раньше", - поясняют в ЦБ.
Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам 2022 года составила 3,6%.
Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента