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СК обнаружил на месте обстрела в Васильевке осколки, предположительно, РСЗО
СК обнаружил на месте обстрела в Васильевке осколки, предположительно, РСЗО - РИА Новости, 18.04.2023
СК обнаружил на месте обстрела в Васильевке осколки, предположительно, РСЗО
Оперативная группа Следственного комитета РФ прибыла к торговому центру и зданию службы занятости в Васильевке Запорожской области, подвергшимся украинским... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:32
2023-04-18T18:32
2023-04-18T18:32
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 18 апр – РИА Новости. Оперативная группа Следственного комитета РФ прибыла к торговому центру и зданию службы занятости в Васильевке Запорожской области, подвергшимся украинским обстрелам, обнаружены осколки – предположительно, снарядов РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщала в понедельник администрация Васильевки, украинские войска били прицельно по гражданской инфраструктуре, в результате обстрела ранения получили три мирных жителя. Оперативная группа СК РФ осмотрела места ударов. Огонь велся по торговому центру, зданию службы занятости и жилому массиву. Следователи опросили свидетелей. На месте были найдены осколки боеприпасов – предположительно, реактивной системы залпового огня. Все вещественные доказательства собраны и будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1865988230.html
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следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
СК обнаружил на месте обстрела в Васильевке осколки, предположительно, РСЗО
СК обнаружил на месте обстрела ТЦ в запорожской Васильевке осколки, предположительно, РСЗО