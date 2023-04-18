https://ria.ru/20230418/oskolki-1866164612.html

СК обнаружил на месте обстрела в Васильевке осколки, предположительно, РСЗО

СК обнаружил на месте обстрела в Васильевке осколки, предположительно, РСЗО - РИА Новости, 18.04.2023

СК обнаружил на месте обстрела в Васильевке осколки, предположительно, РСЗО

Оперативная группа Следственного комитета РФ прибыла к торговому центру и зданию службы занятости в Васильевке Запорожской области, подвергшимся украинским... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:32

2023-04-18T18:32

2023-04-18T18:32

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 18 апр – РИА Новости. Оперативная группа Следственного комитета РФ прибыла к торговому центру и зданию службы занятости в Васильевке Запорожской области, подвергшимся украинским обстрелам, обнаружены осколки – предположительно, снарядов РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщала в понедельник администрация Васильевки, украинские войска били прицельно по гражданской инфраструктуре, в результате обстрела ранения получили три мирных жителя. Оперативная группа СК РФ осмотрела места ударов. Огонь велся по торговому центру, зданию службы занятости и жилому массиву. Следователи опросили свидетелей. На месте были найдены осколки боеприпасов – предположительно, реактивной системы залпового огня. Все вещественные доказательства собраны и будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса.

https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1865988230.html

запорожская область

украина

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следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, вооруженные силы украины, украина