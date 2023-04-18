https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866194303.html

Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг

Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.04.2023

Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на огромные объемы уже переданной Киеву помощи, альянсу нужно передать "еще больше" оружия Украине. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T21:50

2023-04-18T21:50

2023-04-18T21:50

в мире

украина

россия

киев

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на огромные объемы уже переданной Киеву помощи, альянсу нужно передать "еще больше" оружия Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866103778.html

украина

россия

киев

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, йенс столтенберг, нато