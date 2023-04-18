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Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.04.2023
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21:50 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866194303.html
Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг
Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.04.2023
Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на огромные объемы уже переданной Киеву помощи, альянсу нужно передать "еще больше" оружия Украине. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:50
2023-04-18T21:50
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на огромные объемы уже переданной Киеву помощи, альянсу нужно передать "еще больше" оружия Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, НАТО
Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг

Столтенберг: несмотря на огромную помощь Киеву, НАТО должна дать Украине еще больше оружия

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на огромные объемы уже переданной Киеву помощи, альянсу нужно передать "еще больше" оружия Украине.
«
"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, материалов, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше", - заявил генсек в интервью телеканалу CNN.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Британия пообещала Киеву вооружение из запасов на черный день, сообщили СМИ
Вчера, 15:40
 
В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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