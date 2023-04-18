https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866137108.html

КНР запретила бизнесменам вести дела с крупными производителями оружия США

КНР запретила бизнесменам вести дела с крупными производителями оружия США - РИА Новости, 18.04.2023

КНР запретила бизнесменам вести дела с крупными производителями оружия США

Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles &... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:21

2023-04-18T17:21

2023-04-18T17:21

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китай

lockheed martin

тайвань

сша

экономика

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ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense из-за поставок оружия Тайваню, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense уже давно участвуют в продажах оружия Тайваню, это носит дурной характер. Поэтому мы приняли решение запретить двум компаниям заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем, с целью не допустить использование китайской продукции в их военном производстве", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Минкоммерции пояснило, что китайские компании, зная, что реальным импортером или заказчиком являются две компании, не должны осуществлять экспортную и импортную деятельность. Нарушители такого требования понесут ответственность. Кроме того, ведомство указало, что с 16 февраля этого года Китай запретил представителям высшего руководства компаний въезжать, работать, останавливаться и жить на территории КНР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Тайвань приобретет у американской авиастроительной компании Boeing до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения возможного нападения со стороны Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230415/kitay-1865557045.html

https://ria.ru/20230418/g7-1865970212.html

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в мире, китай, lockheed martin , тайвань, сша, экономика