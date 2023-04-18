https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866103778.html

Британия пообещала Киеву вооружение из запасов на черный день, сообщили СМИ

Британия пообещала Киеву вооружение из запасов на черный день, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2023

Британия пообещала Киеву вооружение из запасов на черный день, сообщили СМИ

Великобритания уже начала обещать Украине вооружение из своих запасов "на черный день", пишет газета Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:40

2023-04-18T15:40

2023-04-18T15:40

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Великобритания уже начала обещать Украине вооружение из своих запасов "на черный день", пишет газета Guardian со ссылкой на источники. "Несмотря на давление со стороны Украины и других, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об увеличении военной поддержки, в том числе предоставлении большего числа танков и истребителей, Великобритания считает, что передает то, что стране нужно. Источники заявили, что она (страна) уже обещает свои "запасы на черный день", - пишет газета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230414/oruzhie-1865221720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, великобритания, борис джонсон, сергей лавров, дмитрий песков, нато