https://ria.ru/20230418/orenburg-1865996070.html
Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак
Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак - РИА Новости, 18.04.2023
Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:27
2023-04-18T10:27
2023-04-18T11:20
происшествия
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак, сообщается в телеграм-канале СК РФ.В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье."По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи с участием криминалистов осмотрели место происшествия, в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, а также автономной некоммерческой организации "Мы нашли Вам друга" произведен обыск и изъята документация, касающаяся проведения мероприятий по отлову бездомных животных, допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель.Согласно данным официального сайта города, начальником управления ЖКХ Оренбурга является Анатолий Байкаров.
https://ria.ru/20230417/sobaki-1865784807.html
https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак
В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ из-за мальчика, загрызенного собаками
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье.
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"По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи с участием криминалистов осмотрели место происшествия, в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, а также автономной некоммерческой организации "Мы нашли Вам друга" произведен обыск и изъята документация, касающаяся проведения мероприятий по отлову бездомных животных, допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель.
Согласно данным официального сайта города, начальником управления ЖКХ Оренбурга является Анатолий Байкаров.
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