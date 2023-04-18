https://ria.ru/20230418/orenburg-1865996070.html

Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак

Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак - РИА Новости, 18.04.2023

Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребенка от бродячих собак

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:27

2023-04-18T10:27

2023-04-18T11:20

происшествия

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая бродячих собак, сообщается в телеграм-канале СК РФ.В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье."По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи с участием криминалистов осмотрели место происшествия, в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, а также автономной некоммерческой организации "Мы нашли Вам друга" произведен обыск и изъята документация, касающаяся проведения мероприятий по отлову бездомных животных, допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель.Согласно данным официального сайта города, начальником управления ЖКХ Оренбурга является Анатолий Байкаров.

https://ria.ru/20230417/sobaki-1865784807.html

https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html

оренбург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)