https://ria.ru/20230418/odnopolyarnost-1866154799.html

Однополярного мира во главе с США больше не существует, считает эксперт

Однополярного мира во главе с США больше не существует, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2023

Однополярного мира во главе с США больше не существует, считает эксперт

Однополярного мира во главе с США больше не существует, Вашингтон выдает желаемое за действительное, полагая, что все страны мира будут повторять американскую... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:00

2023-04-18T18:00

2023-04-18T18:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Однополярного мира во главе с США больше не существует, Вашингтон выдает желаемое за действительное, полагая, что все страны мира будут повторять американскую пропаганду о конфликте на Украине, пишет китайская газета Global Times в статье на основе интервью с сотрудником Китайской академии социальных наук Люй Сяном. "В многополярном мире США не могут сплотить множество людей под своим призывом, как это было после холодной войны. Однополярной силы США больше не существует", - говорится в статье. В материале Global Times отмечается, что планы США ослабить Россию с помощью конфликта на Украине провалились. Вашингтон разочарован своей неудачей в попытках изолировать РФ за счет конфликта между Россией и Европой, и все большее количество стран отказываются присоединяться к позиции США в этом вопросе, призывая отказаться от наращивания Украины вооружением в пользу мирного урегулирования. "США должны признать, что не все глобальные проблемы можно решить, просто возглавив НАТО или доминируя в блоке. Если они надеются, что все страны мира повторят американскую пропаганду на Украине, то это принятие желаемого за действительное в многополярном мире", - отмечается в статье. Кроме того, в статье говорится о противоречиях среди западных союзников. "Хотя США по-прежнему способны возглавить блоки и НАТО как единый фронт, трещины в так называемом едином фронте становятся все больше и больше. Президент Франции Эммануэль Макрон уже высказал свое мнение, и среди союзников США наверняка будет больше несогласных", - отмечает газета. В современном многополярном мире Вашингтону не удастся склонить все страны на свою сторону, отмечается в статье. "США подобны одному бревну, которое не может поддержать шатающееся здание, особенно наряду с более сильным голосом других крупных держав, призывающих к миру", - заключает издание.

https://ria.ru/20230417/rossiya-1865776024.html

https://ria.ru/20230322/perekhod-1859789276.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), эммануэль макрон, нато