https://ria.ru/20230418/obvinenie-1866172423.html
Арестованному в Армении военному из Азербайджана предъявили новое обвинение
Арестованному в Армении военному из Азербайджана предъявили новое обвинение - РИА Новости, 18.04.2023
Арестованному в Армении военному из Азербайджана предъявили новое обвинение
Арестованному в Армении за незаконное пересечение границы и провоз оружия азербайджанскому военному Хусейну Ахундову предъявлено новое обвинение в убийстве,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:13
2023-04-18T19:13
2023-04-18T19:33
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ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Арестованному в Армении за незаконное пересечение границы и провоз оружия азербайджанскому военному Хусейну Ахундову предъявлено новое обвинение в убийстве, сообщили во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры страны. Ранее в министерстве обороны Армении завили о задержании на территории страны двух военнослужащих ВС Азербайджана. По информации генпрокуратуры, задержанные Агшин Бабиров и Хусейн Ахундов были арестованы ереванским судом. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору, незаконном провозе огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу в обход таможенного контроля, незаконном хранении и перевозке оружия. "Предъявленное Хусейну Ахундову обвинение дополнено статьей "Незаконное лишение жизни по мотивам национальной ненависти, нетерпимости и вражды", - отмечается на сайте генпрокуратуры. В ведомстве уточнили, что, согласно материалам дела, Ахундов в поселке Шхаршик Сюникской области застрелил охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, чтобы завладеть его телефоном и машиной с целью пересечение армяно-иранской границы. Кроме того, утверждается, что убийство военный совершил "по мотивам национальной ненависти, нетерпимости и вражды". В прокуратуре заявили также, что Служба национальной безопасности сообщила генпрокуратуре об обнаружении на теле Ахундова телесных повреждений при его переводе в следственный изолятор. Отмечается, что сообщение было передано в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. "Восемнадцатого апреля инициировано уголовное производства по статье "физическое воздействие, совершенное группой лиц", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230418/karabakh-1866162151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Арестованному в Армении военному из Азербайджана предъявили новое обвинение
Арестованному в Армении азербайджанскому военному Ахундову предъявили обвинение в убийстве
ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости.
Арестованному в Армении за незаконное пересечение границы и провоз оружия азербайджанскому военному Хусейну Ахундову предъявлено новое обвинение в убийстве, сообщили
во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры страны.
Ранее в министерстве обороны Армении завили о задержании на территории страны двух военнослужащих ВС Азербайджана. По информации генпрокуратуры, задержанные Агшин Бабиров и Хусейн Ахундов были арестованы ереванским судом. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору, незаконном провозе огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу в обход таможенного контроля, незаконном хранении и перевозке оружия.
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"Предъявленное Хусейну Ахундову обвинение дополнено статьей "Незаконное лишение жизни по мотивам национальной ненависти, нетерпимости и вражды", - отмечается на сайте генпрокуратуры.
В ведомстве уточнили, что, согласно материалам дела, Ахундов в поселке Шхаршик Сюникской области застрелил охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, чтобы завладеть его телефоном и машиной с целью пересечение армяно-иранской границы. Кроме того, утверждается, что убийство военный совершил "по мотивам национальной ненависти, нетерпимости и вражды".
В прокуратуре заявили также, что Служба национальной безопасности сообщила генпрокуратуре об обнаружении на теле Ахундова телесных повреждений при его переводе в следственный изолятор. Отмечается, что сообщение было передано в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. "Восемнадцатого апреля инициировано уголовное производства по статье "физическое воздействие, совершенное группой лиц", - отмечается в сообщении.
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