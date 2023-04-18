https://ria.ru/20230418/obvinenie-1866172423.html

Арестованному в Армении военному из Азербайджана предъявили новое обвинение

Арестованному в Армении военному из Азербайджана предъявили новое обвинение - РИА Новости, 18.04.2023

Арестованному в Армении военному из Азербайджана предъявили новое обвинение

Арестованному в Армении за незаконное пересечение границы и провоз оружия азербайджанскому военному Хусейну Ахундову предъявлено новое обвинение в убийстве,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:13

2023-04-18T19:13

2023-04-18T19:33

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ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Арестованному в Армении за незаконное пересечение границы и провоз оружия азербайджанскому военному Хусейну Ахундову предъявлено новое обвинение в убийстве, сообщили во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры страны. Ранее в министерстве обороны Армении завили о задержании на территории страны двух военнослужащих ВС Азербайджана. По информации генпрокуратуры, задержанные Агшин Бабиров и Хусейн Ахундов были арестованы ереванским судом. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору, незаконном провозе огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу в обход таможенного контроля, незаконном хранении и перевозке оружия. "Предъявленное Хусейну Ахундову обвинение дополнено статьей "Незаконное лишение жизни по мотивам национальной ненависти, нетерпимости и вражды", - отмечается на сайте генпрокуратуры. В ведомстве уточнили, что, согласно материалам дела, Ахундов в поселке Шхаршик Сюникской области застрелил охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, чтобы завладеть его телефоном и машиной с целью пересечение армяно-иранской границы. Кроме того, утверждается, что убийство военный совершил "по мотивам национальной ненависти, нетерпимости и вражды". В прокуратуре заявили также, что Служба национальной безопасности сообщила генпрокуратуре об обнаружении на теле Ахундова телесных повреждений при его переводе в следственный изолятор. Отмечается, что сообщение было передано в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. "Восемнадцатого апреля инициировано уголовное производства по статье "физическое воздействие, совершенное группой лиц", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230418/karabakh-1866162151.html

https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан