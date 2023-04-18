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В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой

В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой - РИА Новости, 18.04.2023

В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал бессильной злобой обстрелы региона украинскими войсками. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:31

2023-04-18T07:31

2023-04-18T07:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал бессильной злобой обстрелы региона украинскими войсками. Украинские войска обстреляли в понедельник из РСЗО "Град" город Васильевка в Запорожской области, ранения получили три мирных жителя. "Обстрел велся исключительно по мирным гражданам. Никаких военных там не было. В бессильной злобе украинские боевики пытаются навредить мирному населению, посеять смерть, согнать их с территории и отомстить за выбор в пользу России. Это классический сценарий кошмаривания территорий", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230417/obschezhitie-1865767965.html

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запорожская область, владимир рогов, россия, украина, в мире