В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой
Член ГСА Рогов назвал бессильной злобой обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины
Бездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал бессильной злобой обстрелы региона украинскими войсками.
Украинские войска обстреляли в понедельник из РСЗО "Град" город Васильевка в Запорожской области, ранения получили три мирных жителя.
"Обстрел велся исключительно по мирным гражданам. Никаких военных там не было. В бессильной злобе украинские боевики пытаются навредить мирному населению, посеять смерть, согнать их с территории и отомстить за выбор в пользу России. Это классический сценарий кошмаривания территорий", - сказал РИА Новости Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.