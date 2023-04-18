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В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/obstrely-1865971742.html
В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой
В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой - РИА Новости, 18.04.2023
В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал бессильной злобой обстрелы региона украинскими войсками. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:31
2023-04-18T07:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал бессильной злобой обстрелы региона украинскими войсками. Украинские войска обстреляли в понедельник из РСЗО "Град" город Васильевка в Запорожской области, ранения получили три мирных жителя. "Обстрел велся исключительно по мирным гражданам. Никаких военных там не было. В бессильной злобе украинские боевики пытаются навредить мирному населению, посеять смерть, согнать их с территории и отомстить за выбор в пользу России. Это классический сценарий кошмаривания территорий", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, владимир рогов, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, В мире
В Запорожской области назвали обстрелы со стороны Украины бессильной злобой

Член ГСА Рогов назвал бессильной злобой обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины
Бездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Бездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал бессильной злобой обстрелы региона украинскими войсками.
Украинские войска обстреляли в понедельник из РСЗО "Град" город Васильевка в Запорожской области, ранения получили три мирных жителя.
"Обстрел велся исключительно по мирным гражданам. Никаких военных там не было. В бессильной злобе украинские боевики пытаются навредить мирному населению, посеять смерть, согнать их с территории и отомстить за выбор в пользу России. Это классический сценарий кошмаривания территорий", - сказал РИА Новости Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаВ мире
 
 
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