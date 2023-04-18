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Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/obstrel-1866165217.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда - РИА Новости, 18.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда
Украинские войска в 17.55 выпустили еще три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:36
2023-04-18T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили еще три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три натовских снаряда по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Разрушенная стена дома в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили еще три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.55 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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