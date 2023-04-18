https://ria.ru/20230418/obstrel-1866165217.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда - РИА Новости, 18.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще три натовских снаряда

Украинские войска в 17.55 выпустили еще три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:36

2023-04-18T18:36

2023-04-18T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

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нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили еще три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины