https://ria.ru/20230418/obstrel-1866163451.html

Украинские войска обстреляли Владимировку

Украинские войска обстреляли Владимировку - РИА Новости, 18.04.2023

Украинские войска обстреляли Владимировку

Украинские войска в 17.50 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:28

2023-04-18T18:28

2023-04-18T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

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сцкк

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецкая народная республика

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато