Украинские войска обстреляли Владимировку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Владимировке пять натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.50 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.