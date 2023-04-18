Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.