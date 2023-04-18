https://ria.ru/20230418/obstrel-1866113984.html

В Ставрополе мужчина погиб после обстрела автомобиля

В Ставрополе мужчина погиб после обстрела автомобиля - РИА Новости, 18.04.2023

В Ставрополе мужчина погиб после обстрела автомобиля

Неизвестные в ночь на вторник в Ставрополе обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина от полученных ранений скончался в больнице, сообщило СУСК РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:09

2023-04-18T16:09

2023-04-18T18:01

происшествия

россия

ставрополь

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 18 апр - РИА Новости. Неизвестные в ночь на вторник в Ставрополе обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина от полученных ранений скончался в больнице, сообщило СУСК РФ по региону.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы."Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечает ведомство.В региональном МВД сообщили, что сотрудники полиции пытаются установить и задержать причастных к убийству. "В настоящее время оперативниками проводятся розыскные мероприятия", - заметили в министерстве.

https://ria.ru/20230413/strelba-1864933201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)