https://ria.ru/20230418/obstrel-1866113984.html
В Ставрополе мужчина погиб после обстрела автомобиля
В Ставрополе мужчина погиб после обстрела автомобиля - РИА Новости, 18.04.2023
В Ставрополе мужчина погиб после обстрела автомобиля
Неизвестные в ночь на вторник в Ставрополе обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина от полученных ранений скончался в больнице, сообщило СУСК РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:09
2023-04-18T16:09
2023-04-18T18:01
происшествия
россия
ставрополь
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НАЛЬЧИК, 18 апр - РИА Новости. Неизвестные в ночь на вторник в Ставрополе обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина от полученных ранений скончался в больнице, сообщило СУСК РФ по региону.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы."Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечает ведомство.В региональном МВД сообщили, что сотрудники полиции пытаются установить и задержать причастных к убийству. "В настоящее время оперативниками проводятся розыскные мероприятия", - заметили в министерстве.
https://ria.ru/20230413/strelba-1864933201.html
россия
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе мужчина погиб после обстрела автомобиля
В Ставрополе ночью погиб 33-летний местный житель из-за обстрела автомобиля
НАЛЬЧИК, 18 апр - РИА Новости.
Неизвестные в ночь на вторник в Ставрополе обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина от полученных ранений скончался в больнице, сообщило
СУСК РФ по региону.
«
"По данным следствия, ночью 17 апреля на улице Космонавтов города Ставрополя из огнестрельного оружия был обстрелян легковой автомобиль. В этот момент в салоне находился 33-летний мужчина, который от полученных ранений скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечает ведомство.
В региональном МВД сообщили, что сотрудники полиции пытаются установить и задержать причастных к убийству. "В настоящее время оперативниками проводятся розыскные мероприятия", - заметили в министерстве.
В Ингушетии два человека пострадали при обстреле автомобиля