https://ria.ru/20230418/obstrel-1866049399.html

При обстреле Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 18.04.2023

При обстреле Донецка погибли два мирных жителя

Двое мужчин погибли в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:51

2023-04-18T12:51

2023-04-18T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Двое мужчин погибли в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района сегодня в 08.20 утра на улице Лилиной погибли двое мужчин 1966 и 1971 годов рождения", - написал он в своем телеграм-канале.Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 8.20 был зафиксирован обстрел соседнего с Кировским Петровского района Донецка со стороны Ильинки, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

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в мире, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк)