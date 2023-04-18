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При обстреле Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 18.04.2023
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя
Двое мужчин погибли в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:51
2023-04-18T12:51
2023-04-18T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Двое мужчин погибли в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района сегодня в 08.20 утра на улице Лилиной погибли двое мужчин 1966 и 1971 годов рождения", - написал он в своем телеграм-канале.Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 8.20 был зафиксирован обстрел соседнего с Кировским Петровского района Донецка со стороны Ильинки, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя
Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя