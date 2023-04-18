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При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/obstrel-1866049399.html
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 18.04.2023
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя
Двое мужчин погибли в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:51
2023-04-18T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Двое мужчин погибли в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района сегодня в 08.20 утра на улице Лилиной погибли двое мужчин 1966 и 1971 годов рождения", - написал он в своем телеграм-канале.Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 8.20 был зафиксирован обстрел соседнего с Кировским Петровского района Донецка со стороны Ильинки, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя

Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Двое мужчин погибли в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района сегодня в 08.20 утра на улице Лилиной погибли двое мужчин 1966 и 1971 годов рождения", - написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 8.20 был зафиксирован обстрел соседнего с Кировским Петровского района Донецка со стороны Ильинки, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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