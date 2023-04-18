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Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России - РИА Новости, 18.04.2023
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10:40 18.04.2023 (обновлено: 11:00 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/narkotiki-1866001836.html
Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России
Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России - РИА Новости, 18.04.2023
Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России
Преступные группировки под контролем киевских кураторов вовлекают россиян в распространение наркотиков, а украинские спецслужбы даже используют полиграф для... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:40
2023-04-18T11:00
безопасность
здоровье - общество
россия
украина
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Преступные группировки под контролем киевских кураторов вовлекают россиян в распространение наркотиков, а украинские спецслужбы даже используют полиграф для проверки "своих" наркодилеров, заявил во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Москве прошло заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. От российской стороны был Владимир Колокольцев, от белорусской - министр внутренних дел Иван Кубрако. По словам Волк, российский министр обратил внимание на "угрозу национальной безопасности, которую представляет деятельность зарубежных спецслужб и националистических организаций". "Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму. Сотрудники украинских силовых структур непосредственно участвовали в организации подпольных лабораторий, а завербованные ими наркодилеры для "надежности" предварительно проверялись на полиграфе", - рассказал Колокольцев.О том, что украинские кураторы применяют "детектор лжи" для проверки наркодельцов, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах еще в ноябре минувшего года. Тогда, по его информации, был задержан межрегиональный курьер Петр Молодчиков. Молодчиков признался, что по указанию куратора прошел полиграф. Таким образом курьеру пришлось доказывать свою благонадежность - мужчина не нашел крупную партию "синтетики", около 30 килограммов, и вынужден был отчитываться перед украинским "начальством".
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html
https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html
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безопасность, здоровье - общество, россия, украина, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России

Колокольцев: преступные группировки под контролем Киева вовлекают россиян в наркоманию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Преступные группировки под контролем киевских кураторов вовлекают россиян в распространение наркотиков, а украинские спецслужбы даже используют полиграф для проверки "своих" наркодилеров, заявил во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Москве прошло заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. От российской стороны был Владимир Колокольцев, от белорусской - министр внутренних дел Иван Кубрако.
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По словам Волк, российский министр обратил внимание на "угрозу национальной безопасности, которую представляет деятельность зарубежных спецслужб и националистических организаций".
"Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму. Сотрудники украинских силовых структур непосредственно участвовали в организации подпольных лабораторий, а завербованные ими наркодилеры для "надежности" предварительно проверялись на полиграфе", - рассказал Колокольцев.
О том, что украинские кураторы применяют "детектор лжи" для проверки наркодельцов, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах еще в ноябре минувшего года. Тогда, по его информации, был задержан межрегиональный курьер Петр Молодчиков. Молодчиков признался, что по указанию куратора прошел полиграф. Таким образом курьеру пришлось доказывать свою благонадежность - мужчина не нашел крупную партию "синтетики", около 30 килограммов, и вынужден был отчитываться перед украинским "начальством".
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БезопасностьЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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