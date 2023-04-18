https://ria.ru/20230418/narkotiki-1866001836.html

Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России

Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России - РИА Новости, 18.04.2023

Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков в России

Преступные группировки под контролем киевских кураторов вовлекают россиян в распространение наркотиков, а украинские спецслужбы даже используют полиграф для... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:40

2023-04-18T10:40

2023-04-18T11:00

безопасность

здоровье - общество

россия

украина

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Преступные группировки под контролем киевских кураторов вовлекают россиян в распространение наркотиков, а украинские спецслужбы даже используют полиграф для проверки "своих" наркодилеров, заявил во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Москве прошло заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. От российской стороны был Владимир Колокольцев, от белорусской - министр внутренних дел Иван Кубрако. По словам Волк, российский министр обратил внимание на "угрозу национальной безопасности, которую представляет деятельность зарубежных спецслужб и националистических организаций". "Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму. Сотрудники украинских силовых структур непосредственно участвовали в организации подпольных лабораторий, а завербованные ими наркодилеры для "надежности" предварительно проверялись на полиграфе", - рассказал Колокольцев.О том, что украинские кураторы применяют "детектор лжи" для проверки наркодельцов, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах еще в ноябре минувшего года. Тогда, по его информации, был задержан межрегиональный курьер Петр Молодчиков. Молодчиков признался, что по указанию куратора прошел полиграф. Таким образом курьеру пришлось доказывать свою благонадежность - мужчина не нашел крупную партию "синтетики", около 30 килограммов, и вынужден был отчитываться перед украинским "начальством".

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html

https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, украина, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)