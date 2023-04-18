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Журналист Дуган рассказал подробности о напавшем на него мужчине
Журналист Дуган рассказал подробности о напавшем на него мужчине - РИА Новости, 18.04.2023
Журналист Дуган рассказал подробности о напавшем на него мужчине
Американский журналист Джон Марк Дуган, на которого напал неизвестный в московском метро, рассказал РИА Новости, что до инцидента никогда не видел дебошира, а... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:53
2023-04-18T14:53
2023-04-18T14:58
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский журналист Джон Марк Дуган, на которого напал неизвестный в московском метро, рассказал РИА Новости, что до инцидента никогда не видел дебошира, а после потасовки сам передал его в руки полиции. Инцидент произошел в минувшую субботу в московском метро. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, неизвестный набросился на Дугана с кулаками на станции "Тверская". По словам источника, у пострадавшего журналиста диагностировали ушибы, а о судьбе злоумышленника он не сообщал. Дуган - бывший морпех, он уехал из США в ДНР, выступал с критикой в адрес Вашингтона. "(Напавший - ред.) арестован. Он пялился на меня - знаете, думаю, он узнал меня по ТВ-шоу. Это иногда случается со мной, когда люди узнают меня. И я подумал, что это как раз такой случай. Это было странно. Я не обращал внимания и что-то читал в телефоне, а он ударил меня в пах. Я даже не смотрел на него. Я никогда раньше не видел и не говорил с этим человеком. Это было очень странно", - сказал Дуган агентству. Журналист отметил, что после нападения злоумышленник попытался убежать из метро, но Дуган схватил его и передал полиции. Американец признался, что в ходе конфликта он повредил запястье: вероятно, это случилось в момент защиты от нападавшего. Отдельно Дуган отметил работу московских полицейских, признавшись, что за всю свою жизнь "никогда не видел такого быстрого расследования". "После того, как он ударил меня, я кричал на него, что он дерется как девчонка. Мне очень неловко за это, потому что там были женщины", - подытожил Дуган.
https://ria.ru/20230210/zhurnalist-1850994129.html
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москва, сша, донецкая народная республика, происшествия
Москва, США, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Журналист Дуган рассказал подробности о напавшем на него мужчине
Американский журналист Дуган рассказал, что сам сдал полиции напавшего на него в Москве
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский журналист Джон Марк Дуган, на которого напал неизвестный в московском метро, рассказал РИА Новости, что до инцидента никогда не видел дебошира, а после потасовки сам передал его в руки полиции.
Инцидент произошел в минувшую субботу в московском метро. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, неизвестный набросился на Дугана с кулаками на станции "Тверская". По словам источника, у пострадавшего журналиста диагностировали ушибы, а о судьбе злоумышленника он не сообщал. Дуган - бывший морпех, он уехал из США
в ДНР
, выступал с критикой в адрес Вашингтона
.
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"(Напавший - ред.) арестован. Он пялился на меня - знаете, думаю, он узнал меня по ТВ-шоу. Это иногда случается со мной, когда люди узнают меня. И я подумал, что это как раз такой случай. Это было странно. Я не обращал внимания и что-то читал в телефоне, а он ударил меня в пах. Я даже не смотрел на него. Я никогда раньше не видел и не говорил с этим человеком. Это было очень странно", - сказал Дуган агентству.
Журналист отметил, что после нападения злоумышленник попытался убежать из метро, но Дуган схватил его и передал полиции. Американец признался, что в ходе конфликта он повредил запястье: вероятно, это случилось в момент защиты от нападавшего.
Отдельно Дуган отметил работу московских полицейских, признавшись, что за всю свою жизнь "никогда не видел такого быстрого расследования".
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"Я сам работал в полиции и думал, что мы работали быстро. Полагаю, система, которая работает здесь, "Сфера" (система видеоаналитики - ред.), с ее помощью полицейские исследовали совершенно все детали происшествия: начиная с момента, когда мы (Джон и напавший на него мужчина - ред.) вошли в метро, и когда вышли. Расследование было просто невероятным", - добавил он.
"После того, как он ударил меня, я кричал на него, что он дерется как девчонка. Мне очень неловко за это, потому что там были женщины", - подытожил Дуган.
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