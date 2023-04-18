https://ria.ru/20230418/moskva-1866018486.html
Овчинский: в Москве создадут калькулятор затрат на строительство завода
Овчинский: в Москве создадут калькулятор затрат на строительство завода - РИА Новости, 18.04.2023
Овчинский: в Москве создадут калькулятор затрат на строительство завода
Правительство Москвы предложило участникам конкурса "Лидеры цифровой трансформации" разработать ИТ-решение для подсчета затрат на строительство завода, сообщил... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:19
2023-04-18T11:19
2023-04-18T11:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство Москвы предложило участникам конкурса "Лидеры цифровой трансформации" разработать ИТ-решение для подсчета затрат на строительство завода, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В этом году мы предлагаем участникам конкурса создать инвестиционный калькулятор, который позволит рассчитать затраты на создание или развитие промышленного производства в Москве по нескольким параметрам: расходы на выплату заработной платы сотрудникам, издержки на аренду объектов недвижимости, налоги и другим. Калькулятор позволит инвесторам правильно оценить требуемые вложения и разработать оптимальный бизнес-план", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава департамента уточнил, что калькулятор должен представлять собой автоматизированный веб-сервис, где любой пользователь сможет ввести исходные данные по заданным параметрам и получить итоговый расчет с детализированным отчетом.В конкурсе могут участвовать специалисты ИТ-сферы со всего мира, которым исполнилось 18 лет. Подать заявку можно на сайте конкурса "Лидеры цифровой трансформации" до 21 мая, а подведение итогов состоится в июне. В этом году призовой фонд увеличили более, чем в два раза – до 42 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230416/lifty-1865639577.html
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РИА Новости
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство Москвы предложило участникам конкурса "Лидеры цифровой трансформации" разработать ИТ-решение для подсчета затрат на строительство завода, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В этом году мы предлагаем участникам конкурса создать инвестиционный калькулятор, который позволит рассчитать затраты на создание или развитие промышленного производства в Москве по нескольким параметрам: расходы на выплату заработной платы сотрудникам, издержки на аренду объектов недвижимости, налоги и другим. Калькулятор позволит инвесторам правильно оценить требуемые вложения и разработать оптимальный бизнес-план", – пояснил Овчинский
, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Глава департамента уточнил, что калькулятор должен представлять собой автоматизированный веб-сервис, где любой пользователь сможет ввести исходные данные по заданным параметрам и получить итоговый расчет с детализированным отчетом.
В конкурсе могут участвовать специалисты ИТ-сферы со всего мира, которым исполнилось 18 лет. Подать заявку можно на сайте конкурса "Лидеры цифровой трансформации" до 21 мая, а подведение итогов состоится в июне. В этом году призовой фонд увеличили более, чем в два раза – до 42 миллионов рублей.