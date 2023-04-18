https://ria.ru/20230418/moskva-1866018486.html

Овчинский: в Москве создадут калькулятор затрат на строительство завода

Овчинский: в Москве создадут калькулятор затрат на строительство завода - РИА Новости, 18.04.2023

Овчинский: в Москве создадут калькулятор затрат на строительство завода

Правительство Москвы предложило участникам конкурса "Лидеры цифровой трансформации" разработать ИТ-решение для подсчета затрат на строительство завода, сообщил... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:19

2023-04-18T11:19

2023-04-18T11:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство Москвы предложило участникам конкурса "Лидеры цифровой трансформации" разработать ИТ-решение для подсчета затрат на строительство завода, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В этом году мы предлагаем участникам конкурса создать инвестиционный калькулятор, который позволит рассчитать затраты на создание или развитие промышленного производства в Москве по нескольким параметрам: расходы на выплату заработной платы сотрудникам, издержки на аренду объектов недвижимости, налоги и другим. Калькулятор позволит инвесторам правильно оценить требуемые вложения и разработать оптимальный бизнес-план", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава департамента уточнил, что калькулятор должен представлять собой автоматизированный веб-сервис, где любой пользователь сможет ввести исходные данные по заданным параметрам и получить итоговый расчет с детализированным отчетом.В конкурсе могут участвовать специалисты ИТ-сферы со всего мира, которым исполнилось 18 лет. Подать заявку можно на сайте конкурса "Лидеры цифровой трансформации" до 21 мая, а подведение итогов состоится в июне. В этом году призовой фонд увеличили более, чем в два раза – до 42 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230416/lifty-1865639577.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский