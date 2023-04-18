https://ria.ru/20230418/moskva-1866014923.html

Бирюков: около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника

Бирюков: около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника - РИА Новости, 18.04.2023

Бирюков: около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника

Около 1 тысячи деревьев высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:08

2023-04-18T11:08

2023-04-18T11:08

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около 1 тысячи деревьев высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в рамках месячника по благоустройству 15 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие рекордное число жителей столицы – около 1,7 миллиона человек. Среди них были работники комплекса городского хозяйства, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты. "Совместно провели работы по уборке города после зимы, очистили дворовые территории, парки и скверы... Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили около 1 тысячи деревьев, больше всего в Северо-Восточном, Южном и Западном административных округах", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все участники субботника были обеспечены необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом. "Выполнили работы по прогребанию почти 3 тысяч гектаров газонов, подготовили 33,4 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 3,7 тысячи фасадов и цоколей, привели в порядок почти 4 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, отремонтировали 1,1 тысячи детских и 452 спортивные площадки", - сообщил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что общегородской субботник прошел на 14 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах. Глава комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за участие в субботнике, подчеркнув, что именно совместная работа городских служб и жителей позволяет повышать уровень комфорта в столице.

https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков