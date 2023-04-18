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Бирюков: около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника
Бирюков: около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника - РИА Новости, 18.04.2023
Бирюков: около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника
Около 1 тысячи деревьев высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:08
2023-04-18T11:08
2023-04-18T11:08
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около 1 тысячи деревьев высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в рамках месячника по благоустройству 15 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие рекордное число жителей столицы – около 1,7 миллиона человек. Среди них были работники комплекса городского хозяйства, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты. "Совместно провели работы по уборке города после зимы, очистили дворовые территории, парки и скверы... Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили около 1 тысячи деревьев, больше всего в Северо-Восточном, Южном и Западном административных округах", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все участники субботника были обеспечены необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом. "Выполнили работы по прогребанию почти 3 тысяч гектаров газонов, подготовили 33,4 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 3,7 тысячи фасадов и цоколей, привели в порядок почти 4 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, отремонтировали 1,1 тысячи детских и 452 спортивные площадки", - сообщил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что общегородской субботник прошел на 14 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах. Глава комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за участие в субботнике, подчеркнув, что именно совместная работа городских служб и жителей позволяет повышать уровень комфорта в столице.
https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около 1 тысячи деревьев высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что в рамках месячника по благоустройству 15 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие рекордное число жителей столицы – около 1,7 миллиона человек. Среди них были работники комплекса городского хозяйства, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты.
"Совместно провели работы по уборке города после зимы, очистили дворовые территории, парки и скверы... Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили около 1 тысячи деревьев, больше всего в Северо-Восточном, Южном и Западном административных округах", - рассказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что все участники субботника были обеспечены необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом.
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"Выполнили работы по прогребанию почти 3 тысяч гектаров газонов, подготовили 33,4 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 3,7 тысячи фасадов и цоколей, привели в порядок почти 4 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, отремонтировали 1,1 тысячи детских и 452 спортивные площадки", - сообщил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что общегородской субботник прошел на 14 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.
Глава комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за участие в субботнике, подчеркнув, что именно совместная работа городских служб и жителей позволяет повышать уровень комфорта в столице.