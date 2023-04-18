https://ria.ru/20230418/moskva-1865981183.html
Ефимов: Москва выделила 65,5 гектара под городские проекты АИП
Ефимов: Москва выделила 65,5 гектара под городские проекты АИП - РИА Новости, 18.04.2023
Ефимов: Москва выделила 65,5 гектара под городские проекты АИП
Столичные власти в первом квартале 2023 года безвозмездно предоставили застройщикам свыше 65,5 гектара для строительства необходимых городу объектов за счет... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:08
2023-04-18T09:08
2023-04-18T09:11
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Столичные власти в первом квартале 2023 года безвозмездно предоставили застройщикам свыше 65,5 гектара для строительства необходимых городу объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве за счет средств бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. В январе-марте на проекты транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта было выделено 117 участков общей площадью более 65,5 гектара", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Больше всего земли (47,3 гектара) в указанный период было предоставлено под транспортные объекты, сообщили в столичном департаменте городского имущества, который выделяет землю в рамках АИП.На втором месте проекты строительства коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей (7,6 гектара), на третьем - детские сады и школы (5,3 гектара). Под строительство жилых домов в рамках АИП в первом квартале было предоставлено около 2 гектаров земли, уточняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230414/donstroy-1865417461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Столичные власти в первом квартале 2023 года безвозмездно предоставили застройщикам свыше 65,5 гектара для строительства необходимых городу объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве за счет средств бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. В январе-марте на проекты транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта было выделено 117 участков общей площадью более 65,5 гектара", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Больше всего земли (47,3 гектара) в указанный период было предоставлено под транспортные объекты, сообщили в столичном департаменте городского имущества, который выделяет землю в рамках АИП.
На втором месте проекты строительства коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей (7,6 гектара), на третьем - детские сады и школы (5,3 гектара). Под строительство жилых домов в рамках АИП в первом квартале было предоставлено около 2 гектаров земли, уточняется в сообщении.
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