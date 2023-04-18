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Овчинский: столичная компания тестирует аэрогель для заживления ран
Овчинский: столичная компания тестирует аэрогель для заживления ран - РИА Новости, 18.04.2023
Овчинский: столичная компания тестирует аэрогель для заживления ран
Столичный биомедицинский холдинг начал пилотное тестирование отечественного аэрогеля для лечения поверхностных и глубоких ран, сообщил руководитель департамента РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:18
2023-04-18T07:18
2023-04-18T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
владислав овчинский
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Столичный биомедицинский холдинг начал пилотное тестирование отечественного аэрогеля для лечения поверхностных и глубоких ран, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2021 году на рынке медицинских товаров появилась прошедшая все этапы сертификации и зарегистрированная Росздравнадзором разработка столичных ученых – аэрогель для лечения различных видов ран. Сейчас идет клиническая апробация препарата, после которой средство может стать альтернативой зарубежным аналогам", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что тестирование, в котором принимают участие более 20 пациентов, ведется на базе Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".Отмечается, что новое средство производится в форме аэрогеля со встроенным в молекулярную структуру регенерирующим коллагеном, антимикробными и обезболивающими препаратами. При контакте с раной вещество превращается в гель.Как уточнили в ДИПП, сегодня в фармацевтической отрасли столицы работают 95 предприятий, на которых трудятся свыше 15 тысяч человек. Компании выпускают антибиотики, вакцины, препараты для терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета и многое другое.
https://ria.ru/20230411/mtsh-1864378324.html
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РИА Новости
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общество, владислав овчинский, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Владислав Овчинский, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Москва
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Столичный биомедицинский холдинг начал пилотное тестирование отечественного аэрогеля для лечения поверхностных и глубоких ран, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В 2021 году на рынке медицинских товаров появилась прошедшая все этапы сертификации и зарегистрированная Росздравнадзором
разработка столичных ученых – аэрогель для лечения различных видов ран. Сейчас идет клиническая апробация препарата, после которой средство может стать альтернативой зарубежным аналогам", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что тестирование, в котором принимают участие более 20 пациентов, ведется на базе Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".
Отмечается, что новое средство производится в форме аэрогеля со встроенным в молекулярную структуру регенерирующим коллагеном, антимикробными и обезболивающими препаратами. При контакте с раной вещество превращается в гель.
Как уточнили в ДИПП, сегодня в фармацевтической отрасли столицы работают 95 предприятий, на которых трудятся свыше 15 тысяч человек. Компании выпускают антибиотики, вакцины, препараты для терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета и многое другое.
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