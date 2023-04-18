https://ria.ru/20230418/moskva-1865970474.html

Овчинский: столичная компания тестирует аэрогель для заживления ран

Овчинский: столичная компания тестирует аэрогель для заживления ран - РИА Новости, 18.04.2023

Овчинский: столичная компания тестирует аэрогель для заживления ран

Столичный биомедицинский холдинг начал пилотное тестирование отечественного аэрогеля для лечения поверхностных и глубоких ран, сообщил руководитель департамента РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:18

2023-04-18T07:18

2023-04-18T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

владислав овчинский

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862798941_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_33881f2bf3823df0ba97819c83e34b18.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Столичный биомедицинский холдинг начал пилотное тестирование отечественного аэрогеля для лечения поверхностных и глубоких ран, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2021 году на рынке медицинских товаров появилась прошедшая все этапы сертификации и зарегистрированная Росздравнадзором разработка столичных ученых – аэрогель для лечения различных видов ран. Сейчас идет клиническая апробация препарата, после которой средство может стать альтернативой зарубежным аналогам", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что тестирование, в котором принимают участие более 20 пациентов, ведется на базе Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".Отмечается, что новое средство производится в форме аэрогеля со встроенным в молекулярную структуру регенерирующим коллагеном, антимикробными и обезболивающими препаратами. При контакте с раной вещество превращается в гель.Как уточнили в ДИПП, сегодня в фармацевтической отрасли столицы работают 95 предприятий, на которых трудятся свыше 15 тысяч человек. Компании выпускают антибиотики, вакцины, препараты для терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета и многое другое.

https://ria.ru/20230411/mtsh-1864378324.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владислав овчинский, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва