https://ria.ru/20230418/matushkin-1866079182.html

Матушкин: депутаты облдумы издадут литературный сборник, посвященный СВО

Матушкин: депутаты облдумы издадут литературный сборник, посвященный СВО - РИА Новости, 18.04.2023

Матушкин: депутаты облдумы издадут литературный сборник, посвященный СВО

Депутаты Тамбовской областной думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным издадут книгу, которая расскажет читателям о мужестве участников специальной... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:36

2023-04-18T14:36

2023-04-18T14:36

тамбовская область

игорь матушкин

тамбовская областная дума

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ТАМБОВ, 18 апр – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным издадут книгу, которая расскажет читателям о мужестве участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отмечается в материале, Тамбовская областная дума при поддержке Тамбовского отделения Союза писателей России объявила конкурс на лучшие произведения, которые будут опубликованы. В сборник войдут литературные произведения военно-патриотической тематики, написанные жителями Тамбовской области."Больше года Россия вынуждена отстаивать свои суверенные интересы и общечеловеческие ценности. Наши военнослужащие, наши ребята, участвуя в специальной военной операции, проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Их смелость, их любовь к Родине достойны того, чтобы быть прославленными", – приводятся в сообщении слова Матушкина.Он добавил, что в данный сборник войдет поэзия и малая проза. Главный критерий отбора – произведения должны рассказывать о подвиге участников специальной военной операции, защитников жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. О том, как защитники Отечества достойно справляются с возложенной на них миссией, и, конечно же, о России, ее особом пути, ее умении отстаивать общенациональные интересы во имя собственного будущего.Спикер регионального парламента отметил, что к участию в творческом конкурсе приглашаются граждане, достигшие 18 лет, проживающие в Тамбовской области. Работы будут приниматься в электронном виде до 30 июля 2023 года на электронную почту.За информацией о ходе и результатах конкурса можно следить на официальном сайте Тамбовской областной думы, на страницах регионального парламента в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также на личных страницах во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и в Telegram-канале председателя областной думы.

https://ria.ru/20230222/memorial-1853775144.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь матушкин, тамбовская областная дума