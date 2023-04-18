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Матушкин: депутаты облдумы издадут литературный сборник, посвященный СВО
Матушкин: депутаты облдумы издадут литературный сборник, посвященный СВО - РИА Новости, 18.04.2023
Матушкин: депутаты облдумы издадут литературный сборник, посвященный СВО
Депутаты Тамбовской областной думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным издадут книгу, которая расскажет читателям о мужестве участников специальной... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:36
2023-04-18T14:36
2023-04-18T14:36
тамбовская область
игорь матушкин
тамбовская областная дума
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ТАМБОВ, 18 апр – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным издадут книгу, которая расскажет читателям о мужестве участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как отмечается в материале, Тамбовская областная дума при поддержке Тамбовского отделения Союза писателей России объявила конкурс на лучшие произведения, которые будут опубликованы. В сборник войдут литературные произведения военно-патриотической тематики, написанные жителями Тамбовской области."Больше года Россия вынуждена отстаивать свои суверенные интересы и общечеловеческие ценности. Наши военнослужащие, наши ребята, участвуя в специальной военной операции, проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Их смелость, их любовь к Родине достойны того, чтобы быть прославленными", – приводятся в сообщении слова Матушкина.Он добавил, что в данный сборник войдет поэзия и малая проза. Главный критерий отбора – произведения должны рассказывать о подвиге участников специальной военной операции, защитников жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. О том, как защитники Отечества достойно справляются с возложенной на них миссией, и, конечно же, о России, ее особом пути, ее умении отстаивать общенациональные интересы во имя собственного будущего.Спикер регионального парламента отметил, что к участию в творческом конкурсе приглашаются граждане, достигшие 18 лет, проживающие в Тамбовской области. Работы будут приниматься в электронном виде до 30 июля 2023 года на электронную почту.За информацией о ходе и результатах конкурса можно следить на официальном сайте Тамбовской областной думы, на страницах регионального парламента в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также на личных страницах во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и в Telegram-канале председателя областной думы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь матушкин, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Игорь Матушкин, Тамбовская областная Дума
ТАМБОВ, 18 апр – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным издадут книгу, которая расскажет читателям о мужестве участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отмечается в материале, Тамбовская областная дума при поддержке Тамбовского отделения Союза писателей России
объявила конкурс на лучшие произведения, которые будут опубликованы. В сборник войдут литературные произведения военно-патриотической тематики, написанные жителями Тамбовской области.
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"Больше года Россия вынуждена отстаивать свои суверенные интересы и общечеловеческие ценности. Наши военнослужащие, наши ребята, участвуя в специальной военной операции, проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Их смелость, их любовь к Родине достойны того, чтобы быть прославленными", – приводятся в сообщении слова Матушкина.
Он добавил, что в данный сборник войдет поэзия и малая проза. Главный критерий отбора – произведения должны рассказывать о подвиге участников специальной военной операции, защитников жителей Луганской и Донецкой Народных Республик
, Херсонской и Запорожской областей
. О том, как защитники Отечества достойно справляются с возложенной на них миссией, и, конечно же, о России, ее особом пути, ее умении отстаивать общенациональные интересы во имя собственного будущего.
«
"На Тамбовщине много талантливых, творческих людей. И эти люди переживают за судьбу своей Родины, за ее будущее. И, я уверен, что их мысли найдут отражение в стихах, в очерках, в эссе. Бесспорно, издание такого сборника – общественно значимое событие. Депутаты своими личными средствами помогут книге выйти в свет. И, конечно же, мы постараемся сделать так, чтобы в каждой сельской, районной, городской библиотеке нашего региона такой сборник появился", - сказал Матушкин.
Спикер регионального парламента отметил, что к участию в творческом конкурсе приглашаются граждане, достигшие 18 лет, проживающие в Тамбовской области. Работы будут приниматься в электронном виде до 30 июля 2023 года на электронную почту
.
За информацией о ходе и результатах конкурса можно следить на официальном сайте Тамбовской областной думы, на страницах регионального парламента в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также на личных страницах во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и в Telegram-канале председателя областной думы.