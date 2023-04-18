Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение".
© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
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© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
2 из 2
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
1 из 2
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
2 из 2
"Мы продолжаем работу по обновлению автомобильного парка наших лечебных учреждений. За последние годы закуплено 14 тысяч единиц медицинского оборудования, 200 больниц и учреждений первичного звена капитально отремонтировано, построено большое количество новых зданий лечебных учреждений. То, что мы сделали в последние годы по обновлению автомобильного парка, в первую очередь, скорой и неотложной помощи, говорит о том, что за последние годы мы сильно укрепились. У нас есть возможности быстро реагировать на любые сложности, доезжать до пациента в пределах "золотого часа" и спасать жизни людей", - приводятся в сообщении слова Азарова.
На службу для оказания неотложной помощи поступили 80 машин "Лада Гранта", 14 "Лада Нива" и 11 автомобилей скорой медицинской помощи.
Азаров заверил медработников, что работа по обновлению автопарка в Самарской области продолжится. За последние годы в лечебные учреждения передано 445 машин неотложной помощи и 225 автомобилей скорой медицинской помощи.
"За последние годы мы передали около 700 новых автомобилей, держим норматив. Сегодня у нас нет старой техники, которая бы использовалась сверх нормативов. В дальнейшем этот уровень, высокую планку, которую мы себе задали, мы обязательно будем поддерживать", – отметил губернатор.
Руководитель региона уверен, что переданные автомобили будут серьезным подспорьем в работе медиков – в их высоком служении людям.
"Самое главное богатство самарской земли – это талантливые, ответственные, трудолюбивые люди. Система здравоохранения, конечно, это не техника и не автомобили, это – врачи, фельдшеры, водители, медицинские сестры, санитары и санитарочки. Вот это главное богатство нашей системы здравоохранения", – подчеркнул Азаров.