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Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области - РИА Новости, 18.04.2023
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15:10 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/mashiny-1866090688.html
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области - РИА Новости, 18.04.2023
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники, сообщает... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:10
самарская область
дмитрий азаров
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники, сообщает пресс-служба регионального правительства.Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение"."Мы продолжаем работу по обновлению автомобильного парка наших лечебных учреждений. За последние годы закуплено 14 тысяч единиц медицинского оборудования, 200 больниц и учреждений первичного звена капитально отремонтировано, построено большое количество новых зданий лечебных учреждений. То, что мы сделали в последние годы по обновлению автомобильного парка, в первую очередь, скорой и неотложной помощи, говорит о том, что за последние годы мы сильно укрепились. У нас есть возможности быстро реагировать на любые сложности, доезжать до пациента в пределах "золотого часа" и спасать жизни людей", - приводятся в сообщении слова Азарова.На службу для оказания неотложной помощи поступили 80 машин "Лада Гранта", 14 "Лада Нива" и 11 автомобилей скорой медицинской помощи.Азаров заверил медработников, что работа по обновлению автопарка в Самарской области продолжится. За последние годы в лечебные учреждения передано 445 машин неотложной помощи и 225 автомобилей скорой медицинской помощи."За последние годы мы передали около 700 новых автомобилей, держим норматив. Сегодня у нас нет старой техники, которая бы использовалась сверх нормативов. В дальнейшем этот уровень, высокую планку, которую мы себе задали, мы обязательно будем поддерживать", – отметил губернатор.Руководитель региона уверен, что переданные автомобили будут серьезным подспорьем в работе медиков – в их высоком служении людям."Самое главное богатство самарской земли – это талантливые, ответственные, трудолюбивые люди. Система здравоохранения, конечно, это не техника и не автомобили, это – врачи, фельдшеры, водители, медицинские сестры, санитары и санитарочки. Вот это главное богатство нашей системы здравоохранения", – подчеркнул Азаров.
https://ria.ru/20230414/samarskaya-1865228035.html
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самарская область, дмитрий азаров
Самарская область, Дмитрий Азаров

Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение".
© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
2 из 2
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
1 из 2
Новые машины скорой и неотложки поступили в медучреждения Самарской области
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
2 из 2
"Мы продолжаем работу по обновлению автомобильного парка наших лечебных учреждений. За последние годы закуплено 14 тысяч единиц медицинского оборудования, 200 больниц и учреждений первичного звена капитально отремонтировано, построено большое количество новых зданий лечебных учреждений. То, что мы сделали в последние годы по обновлению автомобильного парка, в первую очередь, скорой и неотложной помощи, говорит о том, что за последние годы мы сильно укрепились. У нас есть возможности быстро реагировать на любые сложности, доезжать до пациента в пределах "золотого часа" и спасать жизни людей", - приводятся в сообщении слова Азарова.
На службу для оказания неотложной помощи поступили 80 машин "Лада Гранта", 14 "Лада Нива" и 11 автомобилей скорой медицинской помощи.
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Азаров заверил медработников, что работа по обновлению автопарка в Самарской области продолжится. За последние годы в лечебные учреждения передано 445 машин неотложной помощи и 225 автомобилей скорой медицинской помощи.
"За последние годы мы передали около 700 новых автомобилей, держим норматив. Сегодня у нас нет старой техники, которая бы использовалась сверх нормативов. В дальнейшем этот уровень, высокую планку, которую мы себе задали, мы обязательно будем поддерживать", – отметил губернатор.
Руководитель региона уверен, что переданные автомобили будут серьезным подспорьем в работе медиков – в их высоком служении людям.
"Самое главное богатство самарской земли – это талантливые, ответственные, трудолюбивые люди. Система здравоохранения, конечно, это не техника и не автомобили, это – врачи, фельдшеры, водители, медицинские сестры, санитары и санитарочки. Вот это главное богатство нашей системы здравоохранения", – подчеркнул Азаров.
 
Самарская областьДмитрий Азаров
 
 
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