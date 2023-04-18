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Луценко: новый закон повысит качество транспортного обслуживания вологжан - РИА Новости, 18.04.2023
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Вологодская область
 
11:42 18.04.2023 (обновлено: 11:56 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/lutsenko-1866027674.html
Луценко: новый закон повысит качество транспортного обслуживания вологжан
Луценко: новый закон повысит качество транспортного обслуживания вологжан - РИА Новости, 18.04.2023
Луценко: новый закон повысит качество транспортного обслуживания вологжан
Законодательное собрание Вологодской области рассмотрит законопроект, который повысит качество транспортного обслуживания в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:42
2023-04-18T11:56
вологда
череповец
андрей луценко
вологодская область
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ВОЛОГДА, 18 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области рассмотрит законопроект, который повысит качество транспортного обслуживания в регионе, сообщает пресс-служба регионального парламента.Ранее данный законопроект был поддержан членами комитета по экономической политике и собственности.Как отмечается в материале, законопроектом предлагается отнести неоднократные срывы перевозчиком рейсов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок как обстоятельство для обращения уполномоченным органом, выдавшим свидетельства об осуществлении перевозок, в суд с заявлением о прекращении действия такого свидетельства. Исключение составляют чрезвычайные ситуации, препятствующие осуществлению перевозок, а также установленные ограничения в движении транспортных средств.В Вологде 2022 году зафиксирован срыв 1313 рейсов. В Череповце – 427 рейсов. В настоящее время отсутствуют действенные рычаги воздействия на перевозчиков, которые допускают систематическую отмену запланированных по расписанию рейсов автобусов на межмуниципальных маршрутах."Исходя из статистических данных, мы видим, что проблема имеет острый характер. Принятие законопроекта позволит упорядочить деятельность перевозчиков, повысить качество транспортного обслуживания вологжан, и, будем надеяться, приведет к решению проблемы", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко.В пресс-службе добавили, что в 2019 году при непосредственном участии спикера Заксобрания было принято решение о субсидировании за счет средств областного бюджета муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На эти цели в текущем году предусмотрена субсидия местным бюджетам в размере 89,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864533556.html
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вологда, череповец, андрей луценко
Вологда, Череповец, Андрей Луценко, Вологодская область

Луценко: новый закон повысит качество транспортного обслуживания вологжан

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 18 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области рассмотрит законопроект, который повысит качество транспортного обслуживания в регионе, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Ранее данный законопроект был поддержан членами комитета по экономической политике и собственности.
Как отмечается в материале, законопроектом предлагается отнести неоднократные срывы перевозчиком рейсов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок как обстоятельство для обращения уполномоченным органом, выдавшим свидетельства об осуществлении перевозок, в суд с заявлением о прекращении действия такого свидетельства. Исключение составляют чрезвычайные ситуации, препятствующие осуществлению перевозок, а также установленные ограничения в движении транспортных средств.
В Вологде 2022 году зафиксирован срыв 1313 рейсов. В Череповце – 427 рейсов. В настоящее время отсутствуют действенные рычаги воздействия на перевозчиков, которые допускают систематическую отмену запланированных по расписанию рейсов автобусов на межмуниципальных маршрутах.
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"Исходя из статистических данных, мы видим, что проблема имеет острый характер. Принятие законопроекта позволит упорядочить деятельность перевозчиков, повысить качество транспортного обслуживания вологжан, и, будем надеяться, приведет к решению проблемы", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко.
В пресс-службе добавили, что в 2019 году при непосредственном участии спикера Заксобрания было принято решение о субсидировании за счет средств областного бюджета муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На эти цели в текущем году предусмотрена субсидия местным бюджетам в размере 89,7 миллиона рублей.
 
Вологодская областьВологдаЧереповецАндрей Луценко
 
 
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