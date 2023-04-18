https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866015623.html

Лукашенко встретился с Пушилиным

Лукашенко встретился с Пушилиным - РИА Новости, 18.04.2023

Лукашенко встретился с Пушилиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:09

2023-04-18T11:09

2023-04-18T11:49

донецкая народная республика

белоруссия

денис пушилин

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Первый сегодня встречается со временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным", - говорится в сообщении канала.Ранее Пушилин заявил, что в ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии. По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий.

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

донецкая народная республика

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, белоруссия, денис пушилин, александр лукашенко, политика