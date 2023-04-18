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Лукашенко встретился с Пушилиным - РИА Новости, 18.04.2023
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11:09 18.04.2023 (обновлено: 11:49 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866015623.html
Лукашенко встретился с Пушилиным
Лукашенко встретился с Пушилиным - РИА Новости, 18.04.2023
Лукашенко встретился с Пушилиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:09
2023-04-18T11:49
донецкая народная республика
белоруссия
денис пушилин
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Первый сегодня встречается со временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным", - говорится в сообщении канала.Ранее Пушилин заявил, что в ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии. По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий.
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, белоруссия, денис пушилин, александр лукашенко, политика
Донецкая Народная Республика, Белоруссия, Денис Пушилин, Александр Лукашенко, Политика
Лукашенко встретился с Пушилиным

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с врио главы ДНР Пушилиным

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко и Денис Пушилин во время встречи в Минске
Александр Лукашенко и Денис Пушилин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Александр Лукашенко и Денис Пушилин во время встречи в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Первый сегодня встречается со временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным", - говорится в сообщении канала.
Ранее Пушилин заявил, что в ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии. По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий.
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Донецкая Народная РеспубликаБелоруссияДенис ПушилинАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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