https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866015623.html
Лукашенко встретился с Пушилиным
Лукашенко встретился с Пушилиным - РИА Новости, 18.04.2023
Лукашенко встретился с Пушилиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:09
2023-04-18T11:09
2023-04-18T11:49
донецкая народная республика
белоруссия
денис пушилин
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Первый сегодня встречается со временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным", - говорится в сообщении канала.Ранее Пушилин заявил, что в ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии. По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий.
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, белоруссия, денис пушилин, александр лукашенко, политика
Донецкая Народная Республика, Белоруссия, Денис Пушилин, Александр Лукашенко, Политика
Лукашенко встретился с Пушилиным
Президент Белоруссии Лукашенко встретился с врио главы ДНР Пушилиным