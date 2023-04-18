https://ria.ru/20230418/lipetsk-1865996000.html
В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту "Чистый воздух"
В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту "Чистый воздух" - РИА Новости, 18.04.2023
В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту "Чистый воздух"
Новые газомоторные автобусы "ЛиАЗ" прибыли в Липецк в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:31
2023-04-18T10:31
2023-04-18T10:31
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Новые газомоторные автобусы "ЛиАЗ" прибыли в Липецк в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, поставку 46 машин осуществила московская компания "Техинком – Экспресс", признанная победителем электронного аукциона. Автобусы уже принимает муниципальное унитарное предприятие "Липецкий пассажирский транспорт" и вскоре выпустит их на маршруты.Артамонов отметил, что все автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют пятому экологическому классу. Машины низкопольные, с просторной площадкой, которая позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски, а также есть место для провоза собаки-поводыря. Автобусы оснащены кондиционером, системой видеонаблюдения, электронными табло, датчиками подсчета пассажиров, механической аппарелью, кнопками связи с водителем и электронной системой "книлинг", позволяющей наклонять кузов со стороны дверей на семь градусов во время остановки. "Липецк продолжает переходить на экологичный транспорт. За последние несколько лет городской автопарк значительно обновился. Очередная партия газомоторных автобусов – это еще один шаг к улучшению экологии в областном центре", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230417/avtobusy-1865842213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Новые газомоторные автобусы "ЛиАЗ" прибыли в Липецк в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, поставку 46 машин осуществила московская компания "Техинком – Экспресс", признанная победителем электронного аукциона. Автобусы уже принимает муниципальное унитарное предприятие "Липецкий пассажирский транспорт" и вскоре выпустит их на маршруты.
Новые автобусы поставили в школы Липецкой области
Артамонов отметил, что все автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют пятому экологическому классу. Машины низкопольные, с просторной площадкой, которая позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски, а также есть место для провоза собаки-поводыря. Автобусы оснащены кондиционером, системой видеонаблюдения, электронными табло, датчиками подсчета пассажиров, механической аппарелью, кнопками связи с водителем и электронной системой "книлинг", позволяющей наклонять кузов со стороны дверей на семь градусов во время остановки.
"Липецк продолжает переходить на экологичный транспорт. За последние несколько лет городской автопарк значительно обновился. Очередная партия газомоторных автобусов – это еще один шаг к улучшению экологии в областном центре", – сказал Артамонов
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