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Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове - РИА Новости, 18.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:20 18.04.2023 (обновлено: 17:44 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/lifty-1866136381.html
Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове
Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове - РИА Новости, 18.04.2023
Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил во вторник Серпуховский лифтостроительный завод – предприятие планирует к 2025 году нарастить объемы... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:20
2023-04-18T17:44
новости подмосковья
серпухов
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил во вторник Серпуховский лифтостроительный завод – предприятие планирует к 2025 году нарастить объемы производства до 12 тысяч лифтов в год, сообщила пресс-служба правительства региона.Серпуховский лифтостроительный завод, принадлежавший ранее обанкротившемуся застройщику "СУ-155", не работал в подмосковном Серпухове с 2016 года и смог возобновить производство после того, как его приобрела новая компания.На сегодняшний день на предприятии работают 150 человек, среди них 90% - бывшие сотрудники завода. В 2025 году планируется нанять еще 450 человек и выйти на производство 12 тысяч лифтов в год.
https://ria.ru/20230308/fryazino-1856532586.html
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серпухов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Серпухов, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове

© Фото : Правительство Московской областиВоробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове
Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил во вторник Серпуховский лифтостроительный завод – предприятие планирует к 2025 году нарастить объемы производства до 12 тысяч лифтов в год, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Мы разговаривали с директором (завода – ред.), стоит задача делать в два раза больше лифтов. Уверен, что справитесь, вопрос к руководству, смогут ли они продать такое количество", - сказал Воробьев во время посещения предприятия.
Серпуховский лифтостроительный завод, принадлежавший ранее обанкротившемуся застройщику "СУ-155", не работал в подмосковном Серпухове с 2016 года и смог возобновить производство после того, как его приобрела новая компания.
На сегодняшний день на предприятии работают 150 человек, среди них 90% - бывшие сотрудники завода. В 2025 году планируется нанять еще 450 человек и выйти на производство 12 тысяч лифтов в год.
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Новости ПодмосковьяСерпуховАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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