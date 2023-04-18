https://ria.ru/20230418/lifty-1866136381.html

Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове

Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове - РИА Новости, 18.04.2023

Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил во вторник Серпуховский лифтостроительный завод – предприятие планирует к 2025 году нарастить объемы... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:20

2023-04-18T17:20

2023-04-18T17:44

новости подмосковья

серпухов

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил во вторник Серпуховский лифтостроительный завод – предприятие планирует к 2025 году нарастить объемы производства до 12 тысяч лифтов в год, сообщила пресс-служба правительства региона.Серпуховский лифтостроительный завод, принадлежавший ранее обанкротившемуся застройщику "СУ-155", не работал в подмосковном Серпухове с 2016 года и смог возобновить производство после того, как его приобрела новая компания.На сегодняшний день на предприятии работают 150 человек, среди них 90% - бывшие сотрудники завода. В 2025 году планируется нанять еще 450 человек и выйти на производство 12 тысяч лифтов в год.

https://ria.ru/20230308/fryazino-1856532586.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

серпухов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)