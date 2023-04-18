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Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове
Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове - РИА Новости, 18.04.2023
Воробьев посетил завод по производству лифтов в Серпухове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил во вторник Серпуховский лифтостроительный завод – предприятие планирует к 2025 году нарастить объемы... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:20
2023-04-18T17:20
2023-04-18T17:44
новости подмосковья
серпухов
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил во вторник Серпуховский лифтостроительный завод – предприятие планирует к 2025 году нарастить объемы производства до 12 тысяч лифтов в год, сообщила пресс-служба правительства региона.Серпуховский лифтостроительный завод, принадлежавший ранее обанкротившемуся застройщику "СУ-155", не работал в подмосковном Серпухове с 2016 года и смог возобновить производство после того, как его приобрела новая компания.На сегодняшний день на предприятии работают 150 человек, среди них 90% - бывшие сотрудники завода. В 2025 году планируется нанять еще 450 человек и выйти на производство 12 тысяч лифтов в год.
https://ria.ru/20230308/fryazino-1856532586.html
серпухов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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серпухов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Серпухов, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)