https://ria.ru/20230418/leopardy-1865992261.html

Фотограф из Индии получил первое "селфи" леопарда в Приморье

Фотограф из Индии получил первое "селфи" леопарда в Приморье - РИА Новости, 18.04.2023

Фотограф из Индии получил первое "селфи" леопарда в Приморье

Известный фотограф дикой природы Томас Виджаян с помощью фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье получил первый в своем роде профессиональный снимок... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:32

2023-04-18T11:32

2023-04-18T11:32

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Известный фотограф дикой природы Томас Виджаян с помощью фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье получил первый в своем роде профессиональный снимок этого редкого животного, сделанный крупным планом, сообщил РИА Новости представитель учреждения. "Уроженец Индии Томас Виджаян приехал в Приморский край в качестве туриста. Фотограф, много лет снимавший леопардов в Африке, узнал о существовании дальневосточных леопардов и долгое время мечтал совместить в одном кадре кошку с тропическими корнями и знаменитые русские снежные "барханы", — сказал собеседник агентства. По его словам, Виджаян решил заняться фотоохотой в нацпарке, чтобы поучаствовать в программе по сохранению дальневосточного леопарда.Он отметил, что "селфи" высокой четкости, на котором можно рассмотреть мельчайшие волоски на морде хищника, получено с помощью профессиональной фотоловушки. "Обратите внимание на пейзаж вокруг леопарда. Я считаю, что он тоже сам по себе представляет ценность на снимке. Долгие годы упорной работы и планирования сделали эту фотографию возможной. Запечатлеть дальневосточного леопарда на снегу было моей мечтой. Все окупилось, когда я получил снимок одной из самых редких кошек в дикой природе", — привели в нацпарке комментарий фотографа. Виджаян — лауреат множества международных фотоконкурсов и премий, в том числе World Nature Photography Awards в 2023 году. Фотограф года в сафари по дикой природе 2022 года по версии Wilderness Safaris, победитель World Nature Photography Awards в 2021 году. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20221205/leopard-1836305946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, приморский край, фгбу "земля леопарда"