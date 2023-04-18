https://ria.ru/20230418/leopard-1865969271.html

Польский офицер: украинские военные оторвали башню танку Leopard

Польский офицер: украинские военные оторвали башню танку Leopard - РИА Новости, 18.04.2023

Польский офицер: украинские военные оторвали башню танку Leopard

Военнослужащие ВСУ, тренирующиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, допустив столкновение двух боевых машин,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T06:57

2023-04-18T06:57

2023-04-18T11:09

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, тренирующиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, допустив столкновение двух боевых машин, сообщил офицер запаса польской армии Петр Павелка.Отставной офицер вставил в ролик несколько снимков инцидента, на одном фото можно увидеть башню танка Leopard2A4, сорванную с погона. На других снимках запечатлена передняя часть корпуса танка, на которой видно большой слой грязи и, вероятно, следы гусениц.Поставки танков Leopard ВСУМинобороны Германии ранее сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6. В Минобороны Португалии заявили о получении Киевом еще трех боевых танков Leopard 2A6. Первые шесть танков Leopard Украине отправила и Испания.По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, вместе с Польшей и другими странами ФРГ занимается поставкой двух батальонов танков Leopard 2, это чуть более 60 боевых машин.Переоцененное "чудо-оружие"Немецкие танки Leopard, поставляемые Киеву, переоценены и не являются "чудо-оружием", заявил ранее в беседе с журналом Czdefence бывший начальник Генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы."Турки задействовали "Леопарды" в операции в Сирии против "Исламского государства"* и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц", — напомнил генерал.В свою очередь, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ."У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — "Корнет". Дальность полета ее ракеты — около пяти тысяч метров и больше. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику", — рассказал офицер.Полковник напомнил, что "Леопард" немецкого производства уже сталкивался с российским противотанковым комплексом в Сирии, но не смог пережить дуэли с отечественным ПТРК.Позиция РоссииМосква в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230417/leopard-1865830523.html

https://ria.ru/20230414/leopard-1865206263.html

https://ria.ru/20230328/leopard-1861234874.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

германия, украина, польша, борис писториус, сергей лавров, вооруженные силы украины, исламское государство, министерство обороны сша