https://ria.ru/20230418/lavrov-1866132307.html
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя - РИА Новости, 18.04.2023
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в числе прочего продуктовую сделку, заявил журналистам... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:09
2023-04-18T17:09
2023-04-18T17:09
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в числе прочего продуктовую сделку, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ожидается, что Лавров будет председательствовать на заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке 24-25 апреля."Думаю, он обсудит это с генсеком, когда будет с ним встречаться. А он будет с ним встречаться", - сказал Небензя.
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в мире, нью-йорк (город), сша, сергей лавров, василий небензя, антониу гутерреш, оон
В мире, Нью-Йорк (город), США, Сергей Лавров, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя
Небензя сообщил, что Лавров и Гутерреш обсудят в Нью-Йорке продуктовую сделку