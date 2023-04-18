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Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя - РИА Новости, 18.04.2023
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17:09 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/lavrov-1866132307.html
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя - РИА Новости, 18.04.2023
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в числе прочего продуктовую сделку, заявил журналистам... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:09
2023-04-18T17:09
в мире
нью-йорк (город)
сша
сергей лавров
василий небензя
антониу гутерреш
оон
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в числе прочего продуктовую сделку, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ожидается, что Лавров будет председательствовать на заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке 24-25 апреля."Думаю, он обсудит это с генсеком, когда будет с ним встречаться. А он будет с ним встречаться", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230407/eksport-1863730095.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, сергей лавров, василий небензя, антониу гутерреш, оон
В мире, Нью-Йорк (город), США, Сергей Лавров, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН
Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя

Небензя сообщил, что Лавров и Гутерреш обсудят в Нью-Йорке продуктовую сделку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в числе прочего продуктовую сделку, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ожидается, что Лавров будет председательствовать на заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке 24-25 апреля.
"Думаю, он обсудит это с генсеком, когда будет с ним встречаться. А он будет с ним встречаться", - сказал Небензя.
Зерно - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Россия готова экспортировать зерно вне продуктовой сделки, сообщил Лавров
7 апреля, 12:58
 
В миреНью-Йорк (город)СШАСергей ЛавровВасилий НебензяАнтониу ГутеррешООН
 
 
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