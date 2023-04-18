https://ria.ru/20230418/lavrov-1866132307.html

Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя

Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя - РИА Новости, 18.04.2023

Лавров обсудит с генсеком ООН продуктовую сделку, сообщил Небензя

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в числе прочего продуктовую сделку, заявил журналистам... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:09

2023-04-18T17:09

2023-04-18T17:09

в мире

нью-йорк (город)

сша

сергей лавров

василий небензя

антониу гутерреш

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071864_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_b6e47ad1e4a78ad5836bfde8751733fd.jpg

ООН, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк обсудит на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в числе прочего продуктовую сделку, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ожидается, что Лавров будет председательствовать на заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке 24-25 апреля."Думаю, он обсудит это с генсеком, когда будет с ним встречаться. А он будет с ним встречаться", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230407/eksport-1863730095.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, сергей лавров, василий небензя, антониу гутерреш, оон