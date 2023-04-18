https://ria.ru/20230418/lavrov-1865964703.html

Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки

Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки - РИА Новости, 18.04.2023

Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки

Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки призвано поддержать страны региона, недовольные политикой Вашингтона,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:58

2023-04-18T04:58

2023-04-18T04:58

латинская америка

в мире

вашингтон (штат)

бразилия

сергей лавров

джо байден

луис инасиу лула да силва

министерство обороны сша

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САН-САЛЬВАДОР, 18 апр - РИА Новости. Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки призвано поддержать страны региона, недовольные политикой Вашингтона, консолидировать их и подчеркнуть их роль как независимого регионального блока, заявил РИА Новости доктор философии и магистр политологии Университета Сальвадора Давид Эрнандес. Лавров 17-21 февраля находится в турне по четырем странам Латинской Америки. В настоящий момент глава МИД завершает свой визит в Бразилию, после чего направится в Венесуэлу. Помимо этих стран у него запланированы визиты на Кубу и в Никарагуа. "Визит проходит на фоне формирования очень солидного блока латиноамериканских стран, недовольных диктатом Вашингтона и заметно прогрессивных, таких как Мексика, Колумбия, Боливия, Чили, Аргентина, Бразилия, а также как Куба, Никарагуа и Венесуэла", - пояснил собеседник агентства. По словам Эрнандеса, эти страны дистанцируются от воинственной политики Пентагона и выступают против прямого участия в антироссийской политике администрации президента США Джо Байдена. "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даже предложил создать своего рода "Большую двадцатку" для достижения мирного соглашения в украинском конфликте. Эту позицию невмешательства разделяют Мексика, Колумбия, Аргентина, Чили... Визит Лаврова в Латинскую Америку направлен на поддержку этих латиноамериканских инициатив, на консолидацию группы латиноамериканских стран, которые не следуют приказам империи США", - добавил Эрнандес.

https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html

латинская америка

вашингтон (штат)

бразилия

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латинская америка, в мире, вашингтон (штат), бразилия, сергей лавров, джо байден, луис инасиу лула да силва, министерство обороны сша