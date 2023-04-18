https://ria.ru/20230418/lavrov-1865964703.html
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки - РИА Новости, 18.04.2023
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки
Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки призвано поддержать страны региона, недовольные политикой Вашингтона,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:58
2023-04-18T04:58
2023-04-18T04:58
латинская америка
в мире
вашингтон (штат)
бразилия
сергей лавров
джо байден
луис инасиу лула да силва
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg
САН-САЛЬВАДОР, 18 апр - РИА Новости. Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки призвано поддержать страны региона, недовольные политикой Вашингтона, консолидировать их и подчеркнуть их роль как независимого регионального блока, заявил РИА Новости доктор философии и магистр политологии Университета Сальвадора Давид Эрнандес. Лавров 17-21 февраля находится в турне по четырем странам Латинской Америки. В настоящий момент глава МИД завершает свой визит в Бразилию, после чего направится в Венесуэлу. Помимо этих стран у него запланированы визиты на Кубу и в Никарагуа. "Визит проходит на фоне формирования очень солидного блока латиноамериканских стран, недовольных диктатом Вашингтона и заметно прогрессивных, таких как Мексика, Колумбия, Боливия, Чили, Аргентина, Бразилия, а также как Куба, Никарагуа и Венесуэла", - пояснил собеседник агентства. По словам Эрнандеса, эти страны дистанцируются от воинственной политики Пентагона и выступают против прямого участия в антироссийской политике администрации президента США Джо Байдена. "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даже предложил создать своего рода "Большую двадцатку" для достижения мирного соглашения в украинском конфликте. Эту позицию невмешательства разделяют Мексика, Колумбия, Аргентина, Чили... Визит Лаврова в Латинскую Америку направлен на поддержку этих латиноамериканских инициатив, на консолидацию группы латиноамериканских стран, которые не следуют приказам империи США", - добавил Эрнандес.
https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html
латинская америка
вашингтон (штат)
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_ec1a592d2cae5f25cb4530e402330bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, в мире, вашингтон (штат), бразилия, сергей лавров, джо байден, луис инасиу лула да силва, министерство обороны сша
Латинская Америка, В мире, Вашингтон (штат), Бразилия, Сергей Лавров, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва, Министерство обороны США
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки
Политолог Эрнандес: визит Лаврова в Латинскую Америку объединит страны, неподвластные США