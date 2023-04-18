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Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки - РИА Новости, 18.04.2023
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04:58 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/lavrov-1865964703.html
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки - РИА Новости, 18.04.2023
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки
Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки призвано поддержать страны региона, недовольные политикой Вашингтона,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:58
2023-04-18T04:58
латинская америка
в мире
вашингтон (штат)
бразилия
сергей лавров
джо байден
луис инасиу лула да силва
министерство обороны сша
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САН-САЛЬВАДОР, 18 апр - РИА Новости. Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки призвано поддержать страны региона, недовольные политикой Вашингтона, консолидировать их и подчеркнуть их роль как независимого регионального блока, заявил РИА Новости доктор философии и магистр политологии Университета Сальвадора Давид Эрнандес. Лавров 17-21 февраля находится в турне по четырем странам Латинской Америки. В настоящий момент глава МИД завершает свой визит в Бразилию, после чего направится в Венесуэлу. Помимо этих стран у него запланированы визиты на Кубу и в Никарагуа. "Визит проходит на фоне формирования очень солидного блока латиноамериканских стран, недовольных диктатом Вашингтона и заметно прогрессивных, таких как Мексика, Колумбия, Боливия, Чили, Аргентина, Бразилия, а также как Куба, Никарагуа и Венесуэла", - пояснил собеседник агентства. По словам Эрнандеса, эти страны дистанцируются от воинственной политики Пентагона и выступают против прямого участия в антироссийской политике администрации президента США Джо Байдена. "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даже предложил создать своего рода "Большую двадцатку" для достижения мирного соглашения в украинском конфликте. Эту позицию невмешательства разделяют Мексика, Колумбия, Аргентина, Чили... Визит Лаврова в Латинскую Америку направлен на поддержку этих латиноамериканских инициатив, на консолидацию группы латиноамериканских стран, которые не следуют приказам империи США", - добавил Эрнандес.
https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html
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латинская америка, в мире, вашингтон (штат), бразилия, сергей лавров, джо байден, луис инасиу лула да силва, министерство обороны сша
Латинская Америка, В мире, Вашингтон (штат), Бразилия, Сергей Лавров, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва, Министерство обороны США
Политолог объяснил цель визита Лаврова в страны Латинской Америки

Политолог Эрнандес: визит Лаврова в Латинскую Америку объединит страны, неподвластные США

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 18 апр - РИА Новости. Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки призвано поддержать страны региона, недовольные политикой Вашингтона, консолидировать их и подчеркнуть их роль как независимого регионального блока, заявил РИА Новости доктор философии и магистр политологии Университета Сальвадора Давид Эрнандес.
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"Прежде всего, визит продемонстрирует, что в нынешнем геополитическом состоянии на планетарном уровне США перестали быть мировой сверхдержавой, что новый глобальный порядок многополярен, а Латинская Америка выступает как автономный от решений Вашингтона региональный блок", - заявил Эрнандес.
Лавров 17-21 февраля находится в турне по четырем странам Латинской Америки. В настоящий момент глава МИД завершает свой визит в Бразилию, после чего направится в Венесуэлу. Помимо этих стран у него запланированы визиты на Кубу и в Никарагуа.
"Визит проходит на фоне формирования очень солидного блока латиноамериканских стран, недовольных диктатом Вашингтона и заметно прогрессивных, таких как Мексика, Колумбия, Боливия, Чили, Аргентина, Бразилия, а также как Куба, Никарагуа и Венесуэла", - пояснил собеседник агентства.
По словам Эрнандеса, эти страны дистанцируются от воинственной политики Пентагона и выступают против прямого участия в антироссийской политике администрации президента США Джо Байдена.
"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даже предложил создать своего рода "Большую двадцатку" для достижения мирного соглашения в украинском конфликте. Эту позицию невмешательства разделяют Мексика, Колумбия, Аргентина, Чили... Визит Лаврова в Латинскую Америку направлен на поддержку этих латиноамериканских инициатив, на консолидацию группы латиноамериканских стран, которые не следуют приказам империи США", - добавил Эрнандес.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
В США испугались нового турне Лаврова
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Латинская АмерикаВ миреВашингтон (штат)БразилияСергей ЛавровДжо БайденЛуис Инасиу Лула да СилваМинистерство обороны США
 
 
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