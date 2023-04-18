https://ria.ru/20230418/kosovo-1866071862.html
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово - РИА Новости, 18.04.2023
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово
Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:17
2023-04-18T14:17
2023-04-18T14:17
в мире
косово
европарламент
роберта метсола
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749962900_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_f525737a7d51491dba9ddb24fa721dc8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на срок до 90 дней, сообщила спикер ЕП Роберта Метсола. В начале марта это решение было одобрено Советом Евросоюза. "Я не получила никаких возражений по позиции Совета ЕС. Предложение было принято", - сказала Метсола по итогам голосования на сессии ЕП в Страсбурге. В пресс-службе Европарламента подчеркнули, что после вступления в силу этого решения в 2024 году "весь регион Западных Балкан будет охвачен режимом, схожим с шенгенским".
https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749962900_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_662d6dfe086d183ae1ac4ec2c82b17ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, европарламент, роберта метсола, евросоюз
В мире, Косово, Европарламент, Роберта Метсола, Евросоюз
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово
Европарламент поддержал решение о безвизовом режиме для жителей Косово на срок до 90 дней
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на срок до 90 дней, сообщила спикер ЕП Роберта Метсола.
В начале марта это решение было одобрено Советом Евросоюза.
"Я не получила никаких возражений по позиции Совета ЕС. Предложение было принято", - сказала Метсола по итогам голосования на сессии ЕП в Страсбурге.
В пресс-службе Европарламента подчеркнули, что после вступления в силу этого решения в 2024 году "весь регион Западных Балкан будет охвачен режимом, схожим с шенгенским".
Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО