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Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово - РИА Новости, 18.04.2023
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14:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kosovo-1866071862.html
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово - РИА Новости, 18.04.2023
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово
Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:17
2023-04-18T14:17
в мире
косово
европарламент
роберта метсола
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на срок до 90 дней, сообщила спикер ЕП Роберта Метсола. В начале марта это решение было одобрено Советом Евросоюза. "Я не получила никаких возражений по позиции Совета ЕС. Предложение было принято", - сказала Метсола по итогам голосования на сессии ЕП в Страсбурге. В пресс-службе Европарламента подчеркнули, что после вступления в силу этого решения в 2024 году "весь регион Западных Балкан будет охвачен режимом, схожим с шенгенским".
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в мире, косово, европарламент, роберта метсола, евросоюз
В мире, Косово, Европарламент, Роберта Метсола, Евросоюз
Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово

Европарламент поддержал решение о безвизовом режиме для жителей Косово на срок до 90 дней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на срок до 90 дней, сообщила спикер ЕП Роберта Метсола.
В начале марта это решение было одобрено Советом Евросоюза.
"Я не получила никаких возражений по позиции Совета ЕС. Предложение было принято", - сказала Метсола по итогам голосования на сессии ЕП в Страсбурге.
В пресс-службе Европарламента подчеркнули, что после вступления в силу этого решения в 2024 году "весь регион Западных Балкан будет охвачен режимом, схожим с шенгенским".
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