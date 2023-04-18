https://ria.ru/20230418/kosovo-1866071862.html

Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово

Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово - РИА Новости, 18.04.2023

Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово

Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:17

2023-04-18T14:17

2023-04-18T14:17

в мире

косово

европарламент

роберта метсола

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник решение, которое позволит обладателям паспортов самопровозглашенного Косово путешествовать в страны ЕС без виз на срок до 90 дней, сообщила спикер ЕП Роберта Метсола. В начале марта это решение было одобрено Советом Евросоюза. "Я не получила никаких возражений по позиции Совета ЕС. Предложение было принято", - сказала Метсола по итогам голосования на сессии ЕП в Страсбурге. В пресс-службе Европарламента подчеркнули, что после вступления в силу этого решения в 2024 году "весь регион Западных Балкан будет охвачен режимом, схожим с шенгенским".

https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html

косово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, европарламент, роберта метсола, евросоюз