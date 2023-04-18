США инвестировали в борьбу с коррупцией на Украине, рассказали в USAID
В USAID признались, что США инвестировали в борьбу с коррупцией на Украине десять лет
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США на протяжении десяти лет инвестировали средства в борьбу с коррупцией на Украине, которые направлялись, в том числе, генеральной прокуратуре страны и местным СМИ, заявила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на слушаниях в американском конгрессе.
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"Не вполне известно о тех инвестициях, которые вы позволили нам делать на протяжении десяти лет в антикоррупционные институты Украины, включая офис генеральной прокуратуры, специального антикоррупционного бюро и независимые медиа", - заявила она в палате представителей, комментируя контроль за использованием Киевом американской помощи.
Пауэр также призналась, что на Украине "была коррупция", но отметила, что она и не касалась помощи со стороны США.
Говоря о текущих инструментах контроля со стороны Вашингтона за использованием направляемых Киеву средств, глава агентства указала на систему надзора со стороны Всемирного банка, по линии которого США направляют средства Украине, сообщила о 50 сотрудниках американского посольства в Киеве и внешнем аудите со стороны компании Deloitte, а также онлайн-линии реагирования на сообщения о нецелевом использовании бюджетных средств.