https://ria.ru/20230418/korruptsiya-1866181102.html

США инвестировали в борьбу с коррупцией на Украине, рассказали в USAID

США инвестировали в борьбу с коррупцией на Украине, рассказали в USAID - РИА Новости, 18.04.2023

США инвестировали в борьбу с коррупцией на Украине, рассказали в USAID

США на протяжении десяти лет инвестировали средства в борьбу с коррупцией на Украине, которые направлялись, в том числе, генеральной прокуратуре страны и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:07

2023-04-18T20:07

2023-04-18T20:07

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украина

сша

саманта пауэр

агентство по международному развитию сша

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США на протяжении десяти лет инвестировали средства в борьбу с коррупцией на Украине, которые направлялись, в том числе, генеральной прокуратуре страны и местным СМИ, заявила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на слушаниях в американском конгрессе. Пауэр также призналась, что на Украине "была коррупция", но отметила, что она и не касалась помощи со стороны США. Говоря о текущих инструментах контроля со стороны Вашингтона за использованием направляемых Киеву средств, глава агентства указала на систему надзора со стороны Всемирного банка, по линии которого США направляют средства Украине, сообщила о 50 сотрудниках американского посольства в Киеве и внешнем аудите со стороны компании Deloitte, а также онлайн-линии реагирования на сообщения о нецелевом использовании бюджетных средств.

https://ria.ru/20230418/kitay-1866027815.html

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в мире, украина, сша, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, всемирный банк