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В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 596 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:29
2023-04-18T11:29
2023-04-18T11:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 596 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 596, госпитализированы - 129 человек, выздоровел - 1342 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 570 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 496 641 случая коронавируса, выздоровели 3 306 241 человек, умерли 48 601 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 596 случаев COVID-19, умерли десять человек