https://ria.ru/20230418/koronavirus-1866022264.html

В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 596 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:29

2023-04-18T11:29

2023-04-18T11:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_381:593:1673:1320_1920x0_80_0_0_2413ffda2b568f4bf9d5f141a66e0296.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 596 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 596, госпитализированы - 129 человек, выздоровел - 1342 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 570 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 496 641 случая коронавируса, выздоровели 3 306 241 человек, умерли 48 601 человек.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва