https://ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-1866094602.html

Запад готовится к ответу России на контрнаступление Украины, сообщили СМИ

Запад готовится к ответу России на контрнаступление Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2023

Запад готовится к ответу России на контрнаступление Украины, сообщили СМИ

Западные лидеры готовятся к тому, что Москва использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное украинское контрнаступление, пишет газета The Guardian... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:13

2023-04-18T15:13

2023-04-18T15:50

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Западные лидеры готовятся к тому, что Москва использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное украинское контрнаступление, пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании. По утверждению издания, среди мер, к которым, по мнению Запада, якобы может прибегнуть Россия, — ядерные угрозы и кибератаки. О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-1866091002.html

https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html

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g7, нато, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, запад, денис шмыгаль