https://ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-1866091002.html

В Крыму прокомментировали изменение сроков "контрнаступления" Киева

В Крыму прокомментировали изменение сроков "контрнаступления" Киева - РИА Новости, 18.04.2023

В Крыму прокомментировали изменение сроков "контрнаступления" Киева

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал манипуляцией и формой психологической войны озвученные новые сроки контрнаступления украинских войск. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:06

2023-04-18T15:06

2023-04-18T15:06

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

украина

вооруженные силы украины

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал манипуляцией и формой психологической войны озвученные новые сроки контрнаступления украинских войск. США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. "Там (на Украине – прим.) ресурсы на исходе человеческие. Безусловно, в случае неуспеха этой операции есть высокая вероятность вообще слома этого сопротивления, прекращения существования киевского режима. Поэтому очень много вбросов идет, верить им нельзя, потому что идет попытка манипулирования нами, попытка приведения общественного сознания в беспокойное состояние, Это такая форма психологической войны", - сказал Константинов журналистам в кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию присоединения Крыма и Кубани к Российской империи. По его словам, расслаблять, на фоне агрессивных заявлений киевских властей нельзя, с другой стороны, нужно полностью доверять российской армии, которая стоит на защите границ государства. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230418/donbass-1865805150.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html

республика крым

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир константинов