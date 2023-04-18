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В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности - РИА Новости, 18.04.2023
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06:57 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/knr-1865969202.html
В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности
В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности - РИА Новости, 18.04.2023
В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности
Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:57
2023-04-18T06:57
китай
g7
япония
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности. Главы МИД G7 призвали Китай "действовать как ответственный член международного сообщества". "Мы готовы работать вместе для построения конструктивных и стабильных отношений посредством диалога и содействия восстановлению мировой экономики и взаимовыгодным обменам между людьми. В интересах всех стран, включая Китай, обеспечить прозрачную, предсказуемую и справедливую бизнес-среду. Законная коммерческая деятельность и интересы иностранных компаний должны быть защищены от недобросовестной, антиконкурентной и нерыночной практики, в том числе посредством незаконной передачи технологий или раскрытия данных в обмен на доступ к рынку", - отметили главы МИД "большой семерки".
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китай, g7, япония, в мире
Китай, G7, Япония, В мире
В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности

Главы МИД стран G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности.
«
"Мы призываем Китай соблюдать свои обязательства, действовать ответственно в киберпространстве, в том числе воздерживаться от совершения или поддержки кражи интеллектуальной собственности с использованием кибернетических средств для получения коммерческой выгоды", - отмечается в сообщении.
Главы МИД G7 призвали Китай "действовать как ответственный член международного сообщества".
"Мы готовы работать вместе для построения конструктивных и стабильных отношений посредством диалога и содействия восстановлению мировой экономики и взаимовыгодным обменам между людьми. В интересах всех стран, включая Китай, обеспечить прозрачную, предсказуемую и справедливую бизнес-среду. Законная коммерческая деятельность и интересы иностранных компаний должны быть защищены от недобросовестной, антиконкурентной и нерыночной практики, в том числе посредством незаконной передачи технологий или раскрытия данных в обмен на доступ к рынку", - отметили главы МИД "большой семерки".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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