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В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности
В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности - РИА Новости, 18.04.2023
В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности
Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:57
2023-04-18T06:57
2023-04-18T06:57
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности. Главы МИД G7 призвали Китай "действовать как ответственный член международного сообщества". "Мы готовы работать вместе для построения конструктивных и стабильных отношений посредством диалога и содействия восстановлению мировой экономики и взаимовыгодным обменам между людьми. В интересах всех стран, включая Китай, обеспечить прозрачную, предсказуемую и справедливую бизнес-среду. Законная коммерческая деятельность и интересы иностранных компаний должны быть защищены от недобросовестной, антиконкурентной и нерыночной практики, в том числе посредством незаконной передачи технологий или раскрытия данных в обмен на доступ к рынку", - отметили главы МИД "большой семерки".
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китай, g7, япония, в мире
Китай, G7, Япония, В мире
В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности
Главы МИД стран G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности.
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"Мы призываем Китай соблюдать свои обязательства, действовать ответственно в киберпространстве, в том числе воздерживаться от совершения или поддержки кражи интеллектуальной собственности с использованием кибернетических средств для получения коммерческой выгоды", - отмечается в сообщении.
Главы МИД G7 призвали Китай "действовать как ответственный член международного сообщества".
"Мы готовы работать вместе для построения конструктивных и стабильных отношений посредством диалога и содействия восстановлению мировой экономики и взаимовыгодным обменам между людьми. В интересах всех стран, включая Китай, обеспечить прозрачную, предсказуемую и справедливую бизнес-среду. Законная коммерческая деятельность и интересы иностранных компаний должны быть защищены от недобросовестной, антиконкурентной и нерыночной практики, в том числе посредством незаконной передачи технологий или раскрытия данных в обмен на доступ к рынку", - отметили главы МИД "большой семерки".
В G7 заявили о необходимости работать с КНР по "вопросам общего интереса"