https://ria.ru/20230418/knr-1865969202.html

В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности

В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности - РИА Новости, 18.04.2023

В G7 призвали КНР воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности

Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T06:57

2023-04-18T06:57

2023-04-18T06:57

китай

g7

япония

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместной резолюции по итогам встречи в Японии призвали Китай воздерживаться от кражи интеллектуальной собственности. Главы МИД G7 призвали Китай "действовать как ответственный член международного сообщества". "Мы готовы работать вместе для построения конструктивных и стабильных отношений посредством диалога и содействия восстановлению мировой экономики и взаимовыгодным обменам между людьми. В интересах всех стран, включая Китай, обеспечить прозрачную, предсказуемую и справедливую бизнес-среду. Законная коммерческая деятельность и интересы иностранных компаний должны быть защищены от недобросовестной, антиконкурентной и нерыночной практики, в том числе посредством незаконной передачи технологий или раскрытия данных в обмен на доступ к рынку", - отметили главы МИД "большой семерки".

https://ria.ru/20230418/knr-1865968818.html

китай

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китай, g7, япония, в мире