https://ria.ru/20230418/kitay-1865974001.html

Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР - РИА Новости, 18.04.2023

Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заявил о намерении развивать отношения с КНДР на фоне серьезных изменений... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:04

2023-04-18T08:04

2023-04-18T08:05

в мире

китай

си цзиньпин

ким чен ын

всекитайское собрание народных представителей

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 18 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заявил о намерении развивать отношения с КНДР на фоне серьезных изменений обстановки в регионе и мире, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что Си Цзиньпин 12 апреля прислал Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поблагодарил за поздравления в связи с избранием на пост председателя КНР, а также выразил желание укреплять китайско-корейскую дружбу. Лидер КНР отметил "серьезные и сложные" изменения в ситуации в регионе и в мире. "Готов вместе с генеральным секретарем (Ким Чен Ыном – ред.) укреплять стратегическое взаимопонимание, общими силами направлять развитие китайско-корейских отношений и стимулировать их, чтобы дружба и сотрудничество между странами непрерывно поднимались на еще более высокий уровень", - приводит агентство слова Си Цзиньпина. Ранее уже сообщалось, что Си Цзиньпин передал благодарность Ким Чен Ыну за поздравления устно, через нового посла КНР в Северной Корее Ван Яцзюня 7 апреля. Председатель КНР также передал Ким Чен Ыну "теплый привет и наилучшие пожелания". Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 1 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Ким Чен Ын в тот же день поздравил китайского лидера с переизбранием.

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865943114.html

https://ria.ru/20230413/kndr-1864990569.html

китай

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, си цзиньпин, ким чен ын, всекитайское собрание народных представителей, кндр (северная корея)