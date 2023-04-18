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Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР - РИА Новости, 18.04.2023
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08:04 18.04.2023 (обновлено: 08:05 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kitay-1865974001.html
Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР
Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР - РИА Новости, 18.04.2023
Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заявил о намерении развивать отношения с КНДР на фоне серьезных изменений... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:04
2023-04-18T08:05
в мире
китай
си цзиньпин
ким чен ын
всекитайское собрание народных представителей
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 18 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заявил о намерении развивать отношения с КНДР на фоне серьезных изменений обстановки в регионе и мире, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что Си Цзиньпин 12 апреля прислал Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поблагодарил за поздравления в связи с избранием на пост председателя КНР, а также выразил желание укреплять китайско-корейскую дружбу. Лидер КНР отметил "серьезные и сложные" изменения в ситуации в регионе и в мире. "Готов вместе с генеральным секретарем (Ким Чен Ыном – ред.) укреплять стратегическое взаимопонимание, общими силами направлять развитие китайско-корейских отношений и стимулировать их, чтобы дружба и сотрудничество между странами непрерывно поднимались на еще более высокий уровень", - приводит агентство слова Си Цзиньпина. Ранее уже сообщалось, что Си Цзиньпин передал благодарность Ким Чен Ыну за поздравления устно, через нового посла КНР в Северной Корее Ван Яцзюня 7 апреля. Председатель КНР также передал Ким Чен Ыну "теплый привет и наилучшие пожелания". Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 1 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Ким Чен Ын в тот же день поздравил китайского лидера с переизбранием.
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865943114.html
https://ria.ru/20230413/kndr-1864990569.html
китай
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в мире, китай, си цзиньпин, ким чен ын, всекитайское собрание народных представителей, кндр (северная корея)
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Всекитайское собрание народных представителей, КНДР (Северная Корея)
Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

ЦТАК: председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заявил о намерении развивать отношения с КНДР на фоне серьезных изменений обстановки в регионе и мире, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Сообщается, что Си Цзиньпин 12 апреля прислал Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поблагодарил за поздравления в связи с избранием на пост председателя КНР, а также выразил желание укреплять китайско-корейскую дружбу.
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Лидер КНР отметил "серьезные и сложные" изменения в ситуации в регионе и в мире. "Готов вместе с генеральным секретарем (Ким Чен Ыном – ред.) укреплять стратегическое взаимопонимание, общими силами направлять развитие китайско-корейских отношений и стимулировать их, чтобы дружба и сотрудничество между странами непрерывно поднимались на еще более высокий уровень", - приводит агентство слова Си Цзиньпина.
Ранее уже сообщалось, что Си Цзиньпин передал благодарность Ким Чен Ыну за поздравления устно, через нового посла КНР в Северной Корее Ван Яцзюня 7 апреля. Председатель КНР также передал Ким Чен Ыну "теплый привет и наилучшие пожелания".
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 1 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Ким Чен Ын в тот же день поздравил китайского лидера с переизбранием.
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